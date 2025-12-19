Adif destina 3,4 millones a la renovación y mejora de la protección de 7 pasos a nivel en Palencia y Cantabria

Vía de tren. - ADIF

SANTANDER 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Adif ha licitado, por importe de 3,4 millones de euros, el contrato para la mejora de la protección de siete pasos en Palencia (5) y Cantabria (2).

En Cantabria, los dos pasos a nivel se ubican en el municipio de Valdeolea.

El resto se encuentran en los municipios palentinos de Dehesa de Montejo (2 pasos), Cervera de Pisuerga, Barruelo de Santullán y Aguilar de Campoo.

Con esta actuación se dotará a estos pasos de nuevos sistemas de protección de clase A2, es decir, señalización luminosa y acústica que se activa de forma automática con la aproximación del tren, ha informado ADIF en un comunicado, en el que resalta el incremento de las condicones de seguridad de la infraestructura, tanto para el tráfico ferroviario como para el viario y peatonal, que supone esta actuación.