Admitidas a trámite las enmiendas a la totalidad de PSOE y Vox al Presupuesto

Archivo - El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, en el anterior pleno de debate de enmiendas a la totalidad - PP - Archivo

SANTANDER 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos del Parlamento ha admitido a trámite este martes las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2026 presentadas por PSOE y Vox, que piden la devolución de las cuentas al Gobierno (PP) por segunda vez.

Además de a los PGC, ambos grupos han enmendado a la totalidad también el proyecto de ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como 'ley de acompañamiento' al Presupuesto.

El Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria (BOPCA) ha publicado ya las enmiendas, que se debatirán este jueves 9 en un pleno monográfico y, si todo va según lo previsto, no saldrán adelante ya que contarán con el rechazo de PP y PRC gracias al acuerdo presupuestario alcanzado entre estas formaciones para aprobar las cuentas, al segundo intento.

Así, la situación dista de la de finales de 2025, cuando los 'populares', que gobiernan en minoría, no lograron cerrar ningún acuerdo y los tres grupos de la oposición se unieron en contra de los PGC que habían elaborado. De este modo, sacaron adelante la enmienda a la totalidad que motivó su devolución al Ejecutivo y por tanto la prórroga de las cuentas del ejercicio pasado al comenzar el 2026 sin un presupuesto aprobado.

Precisamente, la enmienda a la totalidad presentada ahora por el Grupo Socialista expone que el Presupuesto "no corrige los errores que motivaron su devolución" en la primera ocasión, sino que "profundiza en ellos con una reiteración que ya no puede calificarse de accidental, sino de deliberada". Además, considera que las medidas acordadas con el PRC "no alteran de forma sustancial su contenido ni corrigen los problemas".

Entre otros asuntos, lamenta que el Ejecutivo perpetúa un modelo fiscal "injusto, regresivo y alejado de las necesidades de la mayoría social", ya que "reincide en la falta de progresividad fiscal" y además "ignora de forma sistemática a los más vulnerables, favorece a las rentas más altas, deja desprotegidas a las rentas medias frente a la inflación" o "abandona a sectores productivos".

Otros de los aspectos que critica son el nivel de ejecución presupuestaria o que no se incorpora ninguna medida orientada a mitigar el impacto de la guerra en Oriente Medio. Así, lamenta que "la enmienda a la totalidad aprobada en noviembre ya advertía de que el proyecto ignoraba la realidad social y económica de Cantabria" y "esta desconexión no solo persiste, sino que se agrava en el nuevo texto".

Por su parte, la enmienda de Vox se basa en que el Gobierno del PP ha elegido el "trueque y el continuismo" con las políticas del PRC frente al "cambio real prometido", además de que considera el acuerdo con los regionalistas un "ejercicio de maquillaje político, que mantiene intacta la estructura del infierno fiscal que asfixia a Cantabria".

Así, condena que los 12,3 millones de euros que proceden de las entregas a cuenta y que no se contemplaban en el primero proyecto presupuestario se usan para "la compra de la paz política" y para "pagar el peaje político al PRC".

Al igual que el PSOE, Vox apunta que el nuevo proyecto presupuestario "no constituye un nuevo planteamiento como tal, sino una reformulación parcial del proyecto previamente rechazado por el Parlamento".

CALENDARIO

Tras el pleno en el que se debatirán estas iniciativas, y si tal y como se espera quedan rechazadas, se abrirá un plazo hasta el miércoles 15 de abril para que los grupos presenten enmiendas parciales a las cuentas. Éstas se abordarán en comisión una semana después, el martes 21 y miércoles 22.

Finalmente, el lunes 27 es la fecha prevista para la celebración del pleno de presupuestos, con la intención de que se aprueben ese día y puedan entrar en vigor el 1 de mayo.