La AEMET asegura que el verano de 2026 está siendo el más cálido en Cantabria desde que existen registros

Archivo - Primera playa de El Sardinero, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha asegurado que el verano de 2026 está siendo el más cálido en Cantabria desde que existen registros, al menos desde 1961.

En su cuenta de X, ha informado que en casi todos los días se han registrado temperaturas superiores al periodo de referencia 1991-2020, y que junio ha sido el más cálido, con una anomalía de 3 grados por encima del promedio.

Durante la ola de calor que hubo en torno a San Juan, el 24 de junio, se superó el récord de temperatura máxima absoluto con 43,7 grados en Tama.

Por otro lado, durante los primeros 20 días de julio, la temperatura media de Cantabria presenta una anomalía superior a 3,5 grados respecto al periodo de referencia, y en el Aeropuerto de Santander se han superado los 25 grados todos los días de julio, acumulando ya 46 días por encima de esa cifra durante este año.

Como resultado, la temperatura superficial del Mar Cantábrico está unos 2 grados por encima de los valores habituales, lo que está provocando que las mínimas estén siendo muy elevadas.

De hecho, en Santander ya ha habido cuatro noches tropicales en junio y 10 en julio, es decir, la temperatura mínima por encima de los 20 grados.

A falta todavía de 10 días del mes de julio, los datos registrados hasta ahora lo sitúan como el mes de julio más cálido de la serie (1961-2026), con un promedio de 21 grados. Y es que, hasta el momento, sería el primero con carácter extremadamente cálido.

Finalmente, la AEMET ha subrayado que esta semana se espera una nueva ola de calor en la Península y Baleares, aunque Cantabria va a ser de las comunidades menos afectadas.