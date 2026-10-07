AEMET eleva el aviso naranja por hasta 30 litros por metro cuadrado y avisa de chubascos fuertes en las próximas 2 horas

Archivo - Lluvia en Santander en foto de archivo
Archivo - Lluvia en Santander en foto de archivo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: miércoles, 7 octubre 2026 17:21
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SANTANDER 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido, a las 17.05 horas, un aviso naranja (peligro importante) por chubascos muy fuertes, de 30 litros por metro cuadrado (mm) en una hora, al estar registrándose cantidades próximas a dicho nivel en el entorno de Santillana del Mar y Torrelavega.

Además, ha advertido que todavía pueden producirse chubascos fuertes y localmente muy fuertes durante las próximas dos horas.

Hasta el momento, se han producido acumulaciones de 40,6 litros por metro cuadrado en Torrelavega; de 33,6 en San Vicente de la Barquera y de 28 mm en Santilla del Mar.

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