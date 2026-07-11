Archivo - La AEMET eleva a naranja el aviso por tormentas en el litoral, el centro y el valle de Villaverde.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El litoral, el centro y el valle de Villaverde estarán este domingo, 12 de julio, en aviso naranja (peligro importante) por tormentas que podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes y probable granizo grande, según la predicción de la Agencias Estatal de Meteorología (AEMET) consultada por Europa Press.

En concreto, este nivel de alerta estará vigente desde las 15.00 a las 23.00 horas. En esta franja temporal y por este mismo fenómeno, estarán en aviso amarillo (peligro bajo) Liébana y el sur de la región.

Además, toda la comunidad estará en alerta amarilla por lluvias durante esas horas, cuando se espera una precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metro cuadrado.