Archivo - Inundaciones en Santander tras las intensas lluvias. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La estación Santander Aeropuerto ha registrado en lo que va de este domingo, 29 de noviembre, la mayor precipitación acumulada de lluvia en el país.

En concreto, ha llegado a marcar 30,8 litros por metro cuadrado a las 09.10 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press. Ha superado a Santillana del Mar (Cantabria) y Cangas del Narcea (Asturias), con 16,4 y 16,2 mm, respectivamente.

En esta lista también aparece Santander en quinto puesto, ya que ha anotado 15,2 mm.

Además, San Vicente de la Barquera, ha registrado a las 06.40 horas la velocidad máxima de viento en España en esta jornada, con 43 kilómetros por hora.

Otros cuatro puntos cántabros aparecen en este ranking. Son Santander (40 km/h); Castro Urdiales (37); Coriscao, en Picos de Europa (36) y Torrelavega (34). Ocupan los puestos tres, cinco, seis y siete.

Además, en seis municipios cántabros se han registrado algunas de las mayores rachas de viento del país.

San Vicente de la Barquera ha sido la segunda de España, con rachas de 63 kilómetros por hora; Castro Urdiales, en tercer lugar, 61; Santander, cuarta posición, 60; Torrelavega, sexta del país, 56; Santillana del Mar, en séptima posición, 56; y Santander Aeropuerto, novena, 52.