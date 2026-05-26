El aeropuerto de Santander registra 35,7 grados, entre las temperaturas más altas del país

Archivo - Un hombre bebe agua en una fuente.- Archivo - NACHO CUBERO - Archivo

SANTANDER 26 May. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto Seve Ballesteros de Santander ha alcanzado este martes, 26 de mayo, 35,7 grados centígrados y se ha situado entre las temperaturas más altas del país, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) actualizados a las 15.00 horas y consultados por Europa Press.

Se trata de la tercera temperatura nacional más alta, que se ha registrado también en Olivenza, Forua y Badajoz, mientras que lideran este ranking de máximas el aeropuerto de Sevilla, con 36,3ºC; y el de Badajoz, con 36,2ºC.

En el caso de Cantabria, Sierrapando (Torrelavega) ocupa la segunda posición de la tabla de temperaturas altas, con 34,6ºC; seguido de Villacarriedo, con 33,8ºC; Castro Urdiales, con 33,7ºC; y Ramales de la Victoria, con 33,6ºC.

Y es que el litoral y el centro de la región, así como Liébana y el valle de Villaverde permanecen, hasta las 20.00 horas, en aviso amarillo (peligro bajo) por temperaturas máximas.

Ante estos episodios de calor que está viviendo la comunidad, el Gobierno autonómico ha activado el nivel rojo de riesgo para la salud en el litoral, el interior y Villaverde; y el naranja en Liébana.

Además, en esta jornada, la AEMET ha advertido del peligro extremo de incendios forestales en gran parte de la región.