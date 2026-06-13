Agentes de viaje y turoperadores japoneses descubren Cantabria como destino turístico - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis agentes de viaje y turoperadores procedentes de Japón han participado esta semana en un viaje organizado por la empresa pública Cantur para dar a conocer la oferta turística de la comunidad autónoma en el mercado asiático.

Han realizado un itinerario que ha combinado naturaleza, cultura y gastronomía, con visitas a Santander, Santillana del Mar y Liébana, en compañía de una representante de la Oficina Española de Turismo (OET) de Tokio y un representante de Iberia, ha informado el Gobierno de Cantabria.

La entidad adscrita a la Consejería de Turismo ha desarrollado esta acción de promoción en el marco de la alianza turística de la España Verde, que agrupa a las cuatro comunidades autónomas del norte, que también han formado parte de esta visita. El objetivo de la España Verde es crear una oferta competitiva conjunta para promocionar el norte de España en mercados de largo radio.

Esta visita japonesa se ha llevado a cabo en colaboración con Turespaña, a través de la OET de Tokio e Iberia, dentro de la campaña internacional de Turespaña 'Think you know Spain. Think again', orientada a la promoción de destinos españoles menos habituales.