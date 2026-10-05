Agüeros confía en aprobar los presupuestos de Cantabria pese a la convocatoria de elecciones generales

Archivo - El consejero de Financiación Autonómica, Luis Ángel Agüeros, en una imagen de archivo. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, ha manifestado su confianza en que sea posible aprobar los presupuestos de Cantabria para 2027 a pesar de la convocatoria de elecciones generales, aunque ha reconocido que "habrá que verlo" en cuanto a cómo influya esta decisión en las negociaciones con los grupos parlamentarios.

A preguntas de la prensa sobre si la convocatoria de elecciones generales anunciadas hoy por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede influir en la negociación con los grupos parlamentarios para sacar adelante los presupuestos de Cantabria del año próximo, Agüeros ha señalado que la campaña electoral conlleva que, durante la misma, se suspendan las sesiones parlamentarias y, por tanto, durante 15 días "seguramente no habrá sesiones", lo que podría afectar al calendario de tramitación de las cuentas.

No obstante, el consejero ha asegurado que el Gobierno ha culminado prácticamente la carga del presupuesto de todas las consejerías, "que entre hoy y mañana concluiremos" y ha destacado que desde el Ejecutivo están "muy esperanzados" porque son "las mejores" cuentas, con un "incremento cuantioso en políticas de salud, sobre todo, y en políticas de educación, servicios sociales y el esfuerzo que van a haber con la vivienda".

Ha insistido en que el trabajo del Gobierno concluirá "esta misma semana" y luego ya una vez que se remita al Parlamento, a "finales de mes más o menos", será cuando comience el diálogo social.

Agüeros ha apelado a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para que aprueben unos presupuestos que, según ha reiterado, "son los mejores que se han presentado en el Parlamento en la historia del Gobierno reciente".

Cuestionado sobre si los partidos políticos podrían pensar en un escenario postelectoral para posicionarse, el consejero ha reconocido que "en abstracto, es lo que puede parecer, que efectivamente si se piensa como partido y con aspiraciones políticas, que cada uno defienda sus propios intereses pensando en un rédito electoral".

"Pero yo, como soy un poco ingenuo y pienso en lo bueno para los cántabros, creo que puede haber siempre una ventana, aunque sea mínima, para sentarse y decir: aunque no los pueda votar a favor por principios, me abstengo y permito que esos 285 millones más reviertan en la economía de Cantabria".

Respecto a los compromisos adquiridos con el Partido Regionalista y la comisión de seguimiento del pacto, que debería estar constituida este mes, Agüeros ha confirmado que esta semana se procederá al nombramiento de los participantes y ha asegurado que el Gobierno ya ha recabado desde las diferentes consejerías el gran cumplimiento de los compromisos en cada una de ellas.

El consejero ha reiterado que "en el caso de la Consejería de Economía los compromisos están cumplidos" y ha subrayado que "lo que prometemos lo hemos cumplido hasta ahora y así ha de ser en el futuro".