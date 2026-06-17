Agüeros subraya que Cantabria avanza en la convergencia económica con España y "va en la senda correcta"

El Consejero De Economía, Hacienda, Fondos Europeos Y Financiación Autonómica, Luis Ángel Agüeros, Interviene En El Foro Económico De El Diario Montañés - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros (PP), ha subrayado este miércoles la mejora de los principales indicadores económicos de Cantabria, que avanza "en la senda correcta" para lograr la convergencia económica con España.

Así lo ha subrayado durante su intervención en el Foro Económico de El Diario Montañés, donde ha indicado que lograr esa convergencia --uno de los principales objetivos de la legislatura-- "no es automático" y "no se revierte en una legislatura", aunque ha subrayado que "sí se pueden poner los pasos correspondientes" para avanzar de forma sostenida.

RETOS

Y en relación a los retos actuales, ha defendido la necesidad de avanzar en el desarrollo energético de la comunidad autónoma como "condición imprescindible" para consolidar el crecimiento económico y atraer nuevas inversiones, según ha informado en un comunicado el Gobierno regional.

Además, ha advertido de que Cantabria necesita mejorar su conectividad con el resto de España y Europa para garantizar la competitividad del tejido productivo regional.

Durante su intervención, el consejero también ha puesto en valor la capacidad de la comunidad autónoma para atraer nuevas inversiones y desarrollar proyectos estratégicos que permitan reforzar el tejido productivo regional.

A su juicio, Cantabria ofrece un entorno favorable para la actividad económica y ha destacado la importancia de las inversiones empresariales previstas para los próximos años, como la ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo y el proyecto Altamira. "Con que solo se pongan en marcha alguno de estos proyectos, el crecimiento va a ser exponencial", ha señalado.

Por otro lado, ha abogado por apostar por la I+D+i como eje de transformación económica, "una de las debilidades históricas de la comunidad autónoma", y ha destacado que el actual Gobierno casi ha triplicado en tres años las partidas presupuestarias, pasando de 37,9 millones en 2023 a 93,8 millones.

Además, ha confirmado el retorno de estas políticas afirmando que "cada euro que se invierte produce mucho más rendimiento y mejor posicionamiento de nuestras empresas".

En su análisis de la realidad de Cantabria, Agüeros ha destacado que la comunidad presenta la tasa de desempleo más baja de España, de un 7,49% frente al 10,83% nacional, y ha sumado 11.130 afiliados más en tres años.

También se ha referido a la mejora que está viviendo actualmente el sector empresarial de Cantabria, que actualmente es la tercera comunidad en el Índice de Confianza Empresarial. "El empresario de Cantabria está cómodo en esta comunidad autónoma", ha indicado

Además, ha aludido al crecimiento del tejido empresarial y la inversión, con 970 nuevas sociedades en el último ejercicio, el segundo mejor dato de la serie histórica con un incremento del 8,1% por encima de la media nacional, y una inversión extranjera que se multiplicó por 10 en 2025 respecto a 2024. "Son datos que nos llevan a pensar que estamos llevando una buena línea", ha afirmado.

También ha resaltado el comportamiento de la industria y el sector exterior, con aumentos superiores a la media nacional en cifra de negocios y exportaciones.

En cuanto a indicadores sociales, ha resaltado la mejora de la tasa AROPE -utilizada para medir el riesgo de pobreza y exclusión social- que se sitúa en el 19,2%, tres puntos menos que el año anterior, y el ascenso en los rankings de calidad de vida. "La situación en Cantabria es buena y las necesidades básicas de las personas están satisfechas", ha dicho.

En el ámbito tributario, el consejero ha defendido las reformas fiscales impulsadas por el actual Ejecutivo regional, diseñadas "de forma milimétrica" para beneficiar a la mayoría de los contribuyentes sin comprometer los ingresos públicos.

"No es bajar por bajar impuestos, es establecer lo que nos demanda la sociedad", ha afirmado el consejero, que ha adelantando que los datos de recaudación serán "muy positivos".

Asimismo, ha subrayado la "buena salud financiera" de la comunidad, con tres ejercicios consecutivos con superávit y una reducción progresiva de la deuda pública regional, que ha pasado del 21,7% del PIB en 2022 al 17,2% en 2025.

También ha confirmado la reciente renovación de la calificación crediticia de Cantabria por parte de Standard & Poor's, que mantiene la valoración A+/Estable/A1, lo que, a su juicio, evidencia "solvencia financiera y crediticia",

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y CONDONACIÓN DE DEUDA

Agüeros ha dedicado otra parte de su intervención a criticar las propuestas actuales de financiación autonómica y condonación de deuda porque son, en su opinión, "perjudiciales" para Cantabria.

Así, ha tildado de "injusta" y un "insulto" para Cantabria la propuesta de financiación autonómica al prever "cero millones" adicionales frente a los más de 21.000 millones distribuidos.

El consejero ha denunciado la falta de negociación y la introducción de criterios que, en su opinión, penalizan a territorios como Cantabria.

"No se ha tenido en cuenta ni la orografía, ni la dispersión, ni el coste real de los servicios, que es el dato más objetivo", ha indicado Agüeros, que ha reclamado un sistema que tenga en cuenta realidades como la de Cantabria.

Y en cuanto a la llamada condonación de la deuda autonómica, ha insistido en que "tiene trampa" pues no es real, ya que "la deuda no desaparece, cambia de sitio al asumirse por el Estado". Además, ha denunciado que la distribución propuesta no responde a criterios equitativos entre territorios.

"Si a todos nos condonan lo mismo por habitante, sería justo, pero no es así", ha señalado. Según ha dicho, este modelo responde a exigencias políticas concretas y no a un planteamiento técnico: "Nunca se habría puesto encima de la mesa si no hubiese sido por una exigencia de Cataluña", ha aseverado.

Además, ha alertado de las consecuencias que este sistema puede tener para las comunidades autónomas, ya que, según ha advertido, el aumento de la deuda estatal supondrá menos recursos disponibles a futuro.

FONDOS EUROPEOS

Por otra parte, el consejero ha defendido que la gestión de los fondos europeos en Cantabria, que se sitúa "por encima de la media" en ejecución y ha indicado que tanto la Comisión Europea como el Ministerio de Hacienda la consideran "un ejemplo de buena gestión".

"Vamos por encima de ejecución de lo que nos corresponde y vamos a cumplir sin ninguna duda", ha asegurado. En relación con los fondos Next Generation (MRR), ha reconocido mayores dificultades derivadas del diseño inicial del programa y de la falta de directrices claras, lo que generó "cierto caos" en fases iniciales.

Aun así, ha puesto en valor el trabajo realizado en esta legislatura para acelerar su despliegue, con más de 422 millones de euros ya movilizados, y ha confiado en cerrar el periodo con niveles elevados de ejecución. "Estamos en la fase final", ha señalado.

Además, ha ensalzado el impacto concreto de estos fondos en proyectos de digitalización, innovación empresarial o servicios sociales, resaltando iniciativas "que generan ahorros reales y mejoran la competitividad", como el uso de inteligencia artificial para optimizar el consumo energético en industrias cántabras.