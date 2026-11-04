La AIReF prevé que Cantabria incumpla la regla de gasto en 2026 y 2027

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SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha analizado el proyecto de presupuestos de Cantabria para 2027 y prevé el incumplimiento de la regla de gasto nacional en 2026 y 2027, con crecimientos del gasto computable del 5,8% y el 4,9%, superiores a los límites establecidos. Además, advierte de riesgos de incumplimiento de la regla nacional también en 2028 y 2029.

Según ha informado este miércoles la entidad, el gasto primario neto de medidas de ingresos aumentará un 6% y un 4,2%, respectivamente, con una media del 6,2% entre 2025 y 2028, superior al 3,4% previsto en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP).

La AIReF prevé que el superávit presupuestario se reducirá a medio plazo al moderarse los ingresos y mantenerse el crecimiento de los gastos.

Y que la deuda descenderá del 16,2% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2026 al 9,8% en 2031, por debajo del nivel de referencia del 13%.

Ante esta previsiones, la autoridad fiscal recomienda al Gobierno de Cantabria evitar nuevas medidas permanentes de aumento del gasto o reducción de ingresos sin financiación estructural suficiente.