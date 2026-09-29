El alcalde de Vega de Pas declarará como investigado el 22 de octubre por irregularidades en las fiestas

Archivo - Alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García - AYUNTAMIENTO VEGA DE PAS - Archivo

SANTANDER, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García (PP), ha sido citado a declarar en el juzgado en calidad de investigado por supuestas irregularidades en la contratación de las fiestas locales entre los años 2017 y 2025.

Deberá comparecer el próximo 22 de octubre, a las 11.30 horas, ante la titular de la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo, según el auto de la magistrada instructora, consultado por Europa Press.

Este martes, el portavoz del PRC en el municipio, Víctor Manuel Gómez Arroyo, ha ratificado la denuncia presentada contra el alcalde y también senador por Cantabria por presunta prevaricación en la adjudicación de servicios relacionados con los festejos del municipio, a las mismas empresas, sin expedientes administrativos y con fraccionamiento de facturas.

El regionalista ha comparecido esta mañana ante la Sección de Instrucción del citado Tribunal de Medio Cudeyo, que el pasado mes de junio abrió diligencias previas por su denuncia. Según ha explicado Gómez a través de un comunicado, la demanda está motivada por la adjudicación de servicios para las fiestas patronales de Vega de Pas y la Fiesta del Sobao y la Quesada "durante años a las mismas empresas, sin los expedientes administrativos preceptivos y mediante fraccionamiento de facturas".

El edil del PRC ha rechazado que estas prácticas puedan justificarse como "simples errores administrativos por la falta de informes de los técnicos municipales", una "carencia" de la que ha responsabilizado al regidor 'popular'.

"Lo mismo que no se puede adjudicar a dedo una obra de 100.000 euros, tampoco se puede realizar un contrato de servicios por esas mismas cantidades siempre con la misma empresa y sin cumplir los requisitos preceptivos", ha recalcado.

En este sentido, ha aclarado que el PRC "ni mucho menos está en contra" de las fiestas que se celebran en Vega de Pas, pero "rechaza rotundamente que no se cumpla la ley, que no haya ni un solo expediente administrativos y que todas las fiestas se adjudiquen año tras año al mismo grupo de empresas".

También ha cuestionado que el alcalde invoque el criterio de "exclusividad" de determinados grupos musicales para justificar el procedimiento seguido y la elección de las mismas empresas "año tras año".

LAS FIESTAS SON PATRIMONIO DE TODO EL PUEBLO.

A su juicio, que la contratación de un artista concreto deba realizarse a través de una empresa determinada no explica que el resto de actuaciones y servicios no sujetos a esa limitación recaigan también en "las mismas adjudicatarias".

"Las fiestas son patrimonio de todo el pueblo, no de un grupo político determinado ni de un alcalde en concreto", ha subrayado Gómez, quien ha defendido la necesidad de realizar la organización y contratación "con absoluta transparencia, respetando la legalidad y garantizando el correcto uso del dinero de todos".