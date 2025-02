Alcaldes del PRC pedirán esta tarde a Pascual "soluciones" a los problemas sanitarios de los municipios

Reivindican mejoras salariales y de gestión en Atención Primaria, más personal en los SUAP y agilidad en mejorar centros y consultorios SANTANDER 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes del PRC trasladarán esta tarde una propuesta al consejero de Salud, César Pascual, con "soluciones" para los problemas sanitarios que sufren los municipios y pedirán su ejecución inmediata, porque "hay dinero en el presupuesto".

Así lo han avanzado este jueves la vicesecretaria de Organización y portavoz parlamentaria en materia de Salud, Paula Fernández, y el alcalde de Campoo de Yuso y vicepresidente de la Federación de Municipios, Eduardo Ortiz, en una rueda de prensa en la que han comparecido junto a una representación de los alcaldes regionalistas que han impulsado la reunión prevista para esta tarde en Torrelavega.

Fernández ha recordado que dicha reunión fue solicitada en primera instancia el 15 de julio, en pleno "caos sanitario por la falta de médicos en los consultorios rurales", reiterada el 27 de agosto, cuando "continuaba ese caos" y se sumaron los alcaldes independientes de El Astillero y Penagos, y pedida de nuevo el 13 de septiembre por 35 regidores y a través de la Federación de Municipios de Cantabria.

Seis meses después, Fernández se ha felicitado por la convocatoria "a la cuarta y porque nunca es tarde cuando los problemas siguen", ahora "agravados" por la falta de personal y de médicos en los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP), una situación que el Gobierno de Cantabria intenta presentar como "algo habitual".

"No nos vamos a conformar; no nos vale que el consejero diga que no hay solución, ni que los médicos no quieren ir a los pueblos a ejercer en Atención Primaria; si Pascual no tiene la solución, que venga otro consejero con voluntad de poner soluciones a esto", ha apostillado.

La vicesecretaria de Organización ha asegurado que la voluntad de su partido es "colaborar en la búsqueda de esas soluciones" y, por ello, sus alcaldes entregarán a Pascual y a la Federación de Municipios un documento en el que enumeran los principales problemas de la sanidad cántabra y sus propuestas para afrontarlos, muchas de ellas presentadas ya en el Parlamento de Cantabria y aprobadas con el voto mayoritario de los grupos políticos.

Además, ha destacado que el Gobierno tiene recursos económicos, gracias a que el PRC condicionó su apoyo a los presupuestos de 2025 al incremento de las cuantías destinadas a la financiación de la sanidad y la educación y a la consignación de 8 millones de euros para la mejora de los centros de salud y los consultorios rurales.

En líneas generales, las propuestas regionalistas pasan por una mejora de las condiciones salariales de los profesionales que trabajan en los municipios en riesgo de despoblamiento, una mejor gestión de los servicios sanitario, el refuerzo del personal destinado a los servicios de urgencia y "agilidad" en la ejecución de esos 8 millones destinados a las infraestructuras sanitarias.

PROPUESTAS

El documento que los alcaldes entregarán a Pascual incide en la falta de personal que sufren, entre otros, municipios como Miera, Luena, Soba o Liébana, cuya población se encuentra sin pediatra desde mayo, a los que se sumará Valderredible por jubilación del médico en abril.

Como soluciones se propone la creación de un complemento de despoblamiento, la resolución del concurso de traslados pendiente desde la llegada del PP al Gobierno de Cantabria, la concesión de incentivos a la carrera profesional y el cumplimiento del acuerdo plenario aprobado en septiembre de 2023 para crear un programa de vivienda gratuita y transporte dirigido a los profesionales sanitarios en plazas de difícil cobertura.

Además, se insta a la Gerencia de Atención Primaria a comunicar con antelación a los ayuntamientos la ausencia de los médicos, porque "las formas también son importantes" y hasta el momento las vacantes solo son conocidas en el momento en el que se producen, normalmente a través de los propios profesionales que se "autogestionan para cubrirlas" o de los propios vecinos.

Por lo que respecta a los SUAP, donde la carencia de personal se ha convertido en "un problema habitual" en municipios como Colindres, El Astillero, Medio Cudeyo, Cayón o Reinosa, el PRC no sólo reivindica complementos económicos, sino también "medidas para fidelizar a los médicos".

Entre ellas, una mayor estabilidad en los contratos, el pago de las guardias a los MIR que se incorporan a la profesión y deciden quedarse en Cantabria y la dotación de personal suficiente en el Servicio de Administración y Gestión para "solucionar los problemas que surgen a diario".

Asimismo, pide el cumplimiento de los acuerdos adoptados en la Mesa Sectorial para evitar que se repitan situaciones como "el fracaso" de la Orden sin cupo con puestos híbridos convocada por la Consejería con plazas en SUAP y centros de salud, que sólo logró cubrir 13 de las 20 plazas ofertadas, mientras "muchos de los MIR que finalizaron su formación se marcharon de Cantabria".

El refuerzo del turno de enfermería del SUAP de Torrelavega en horarios de mañana y tarde es otra de las peticiones de los regionalistas a Pascual, junto con una relación de obras en centros de salud y consultorios de 31 municipios con cargo a los 8 millones incluidos en los presupuestos, que incluyen el acondicionamiento del consultorio de Boo de Piélagos para que la atención deje de prestarse en barracones y la reapertura del Centro de Salud de Reinosa, junto a otras actuaciones.

Para el alcalde de Campoo de Yuso y vicepresidente de la Federación de Municipios, el Gobierno de Cantabria "ya no tiene excusa" como hasta ahora para eludir esas actuaciones, porque cuenta con la consignación presupuestaria habilitada a instancias del PRC.

Además de Eduardo Ortiz, en la rueda de prensa han estado presentes los alcaldes de Anievas, Agustín Pernía; Medio Cudeyo, María Higuera; Villaescusa, Constantino Fernández, y Riotuerto, Alfredo Madrazo, junto los tenientes de alcalde de Torrelavega y Reinosa, Pedro Pérez y Daniel Santos, respectivamente.