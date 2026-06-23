La alcaldesa de Bezana anuncia la descovocatoria de la huelga de basuras

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SANTA CRUZ DE BEZANA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez, ha anunciado que las negociaciones entre la empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras del municipio, Agricultores de la Vega de Valencia, y los representantes de los trabajadores han llegado este martes a un acuerdo, lo que ha motivado la desconvocatoria de huelga y, con ello, se espera una vuelta a la normalidad "inminente" en el servicio.

La regidora ha informado de que desde última hora de la mañana de hoy, la plantilla ha comenzado a retirar la basura acumulada en las calles a consecuencia del parón y que "todo apunta a que en las próximas horas el municipio vuelva a la normalidad".

En este sentido, Pérez ha lamentado las molestias sufridas por los vecinos y visitantes a consecuencia de este conflicto laboral y ha agradecido su comprensión y paciencia durante los días que ha durado la huelga, que comenzó el 15 de junio por la negativa de la adjudicataria a mejorar en el nuevo convenio las condiciones salariales de la plantilla, compuesta por 13 trabajadores.