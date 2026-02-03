La alcaldesa de Cartes ordena paralizar la actividad en el centro destinado a acoger menores migrantes

Gómez del Río durante la rueda de prensa - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), ha dictado una resolución que ordena la paralización "inmediata" de la actividad del hogar de acogida de emergencia que el Gobierno de Cantabria (PP) ha adquirido en el municipio para acoger a 17 menores migrantes no acompañados, de los que dos han llegado esta mañana, mientras que este miércoles lo harán otros cuatro, y a lo largo de la semana, cuatro más.

Así lo ha informado en rueda de prensa --convocada esta tarde-- la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, en la que ha estado acompañada por la directora del ICASS, Carmen Arce, y en la que ha señalado que la regidora ha alegado motivos urbanísticos para dictar dicha paralización --que el Ejecutivo ha recibido este mediodía-- en la que, incluso, "amenaza" con precintar el edificio y realizar cortes a las empresas suministradoras de energía y agua.

Gómez de Río ha anunciado que los servicios jurídicos de la Consejería y de la Dirección General del Servicio Jurídico ejercerán las acciones judiciales oportunas y solicitarán medidas cautelarísimas frente a esta decisión.

La consejera ha explicado que la propia Cueto solicitó el pasado viernes que se realizara una inspección del edificio por parte de los servicios técnicos y sociales. Esa inspección se ha llevado a cabo esta misma mañana y se ha comprobado que "todo estaba en orden", ha asegurado.

En este sentido, ha incidido en que la vivienda "cumple con todos los requisitos legales establecidos en nuestra normativa de servicios sociales", y ha hecho hincapié en que, en este caso, debería prevalecer la normativa de servicios sociales y, sobre todo, la protección de los menores.

"Estamos cumpliendo la legalidad", ha aseverado Gómez del Río, quien se ha preguntado "dónde quieren que vivan estos menores que están en Cantabria", en referencia a la alcaldesa y el delegado del Gobierno, Pedro Casares.

Además, la titular de Inclusión Social ha señalado que se ha puesto en contacto con la ministra de Infancia, Sira Rego, y el secretario de Estado de Infancia y Adolescencia para informarles de la orden de paralización de la alcaldesa, y ha dicho que, este último, ha mostrado su "sorpresa e incredulidad".

También ha asegurado que ha intentado ponerse en contacto con Casares pero no lo ha conseguido.