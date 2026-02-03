Inclusión Social dice que "ningún" alcalde con centro de menores ha actuado con la "irresponsabilidad" de Cartes

Camino Real de Cartes.- Archivo - EUROPA PRESS

SANTANDER, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), ha acusado a la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), de actuar con "irresponsabilidad" ante la apertura de un centro para menores en el municipio, que se destinará en un primer momento para los extranjeros no acompañados, y lanzar mensajes que "encajan dentro de lo que se considera racismo".

Para la consejera, es "curioso" que "el único" hogar de protección de los seis que dispone la región para acoger a estos menores cuya ubicación se conoce sea el de Cartes. "Ningún otro alcalde ha actuado con tal irresponsabilidad", ha manifestado Gómez del Río este martes a preguntas de la prensa, en las que ha informado que hasta la fecha han llegado 17 menores.

La consejera ve "intolerables" las declaraciones de la regidora en las que "llama a las movilizaciones" y en las que aprecia un "trato discriminatorio".

"Mandar mensajes en los que se impida a las personas el ejercicio de sus derechos, eso es ser racista. Una persona que considera que unos menores a los que se les ofrece un proyecto de vida es un castigo ¿qué piensan ustedes que es? Una persona que llama, alerta al resto de municipios para que no procuren este proyecto de vida a unos menores, ¿qué dicen ustedes?", ha cuestionado la consejera, que ha subrayado que "quien ha dicho que se tiene que ser solidario pero en otros municipios, no a la puerta de mi casa, es la alcaldesa".

La titular de Inclusión Social ha indicado que en este caso "se ha actuado igual que se viene actuando desde el año 2003" y que para "garantizar" los derechos de los menores, no se revela la ubicación de "estos hogares de protección, como no se dice dónde están los hogares de protección de las mujeres víctimas de violencia".

Así, ha negado que haya "oscurantismo" en este asunto, porque tanto el Ejecutivo cántabro como la Delegación del Gobierno "saben" cuándo llegan estos menores, así como el centros de la región donde se van a ubicar. Además, ha apostillado que "quien decide cómo y cuándo vienen los menores es el Gobierno socialista".

Unos menores que, ha explicado, cuando son trasladados siempre son custodiados desde el aeropuerto hasta el hogar de protección por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y vienen acompañados por un educador.

En este sentido, ha informado que el Gobierno regional mantuvo este lunes una reunión urgente de coordinación con la Delegación del Gobierno para solicitar la protección de los menores que se van a ubicar en Cartes.

Según ha señalado, la Delegación ha "garantizado" al Gobierno regional que estos menores van a tener la "debida protección" para que no sufran "esa presión" y no noten "algún signo que les pueda estigmatizar".

Así, ha indicado que la Delegación del Gobierno "tendrá que determinar las condiciones de seguridad" para combinar el derecho de manifestación con la protección de los menores y, de esta forma, determinar "dónde y cuándo" se tienen que llevar a cabo las concentraciones vecinales de protesta, como las que ya se han realizado y que posiblemente se retomen este sábado.

Cuestionada por la advertencia del Ayuntamiento de Cartes, que quiere que estos niños vivan en "las mejores condiciones posibles" y "no estén hacinados", la consejera ha aseverado que "los chavales que van a llegar van a estar perfectamente cuidados, en las debidas condiciones".

Además, ha apuntado que esto no quiere decir que todos los menores que vayan a ocupar esta casa van a ir al colegio de Cartes, dado que "cada uno tiene su trayectoria, su proyecto de vida, sus condiciones", y algunos quieren continuar estudiando --no necesariamente en el colegio, algunos optan por Formación Profesional -- y otros prefieren integrarse en el mundo laboral. Además, de sus aficiones, como atletismo o fútbol.

MENSAJE DE "TRANQUILIDAD"

Gómez del Río ha insistido en que estos recursos han existido "siempre" en la comunidad autónoma, existen en otros municipios "sin ningún tipo de conflicto, sin ningún tipo de problema, colaborando", y los menores cuentan con cuidadores, con amplia experiencia que "saben cómo orientarlos".

Por lo tanto, ha trasladado un mensaje "de tranquilidad, de calma" porque como este hogar de Cartes los hay "en otros municipios" de la comunidad autónoma, "sin que exista ningún tipo de problema" porque detrás hay unos cuidadores con experiencia que trabajan para que se logre su "plena integración en la sociedad", ha insistido.

"Se merecen un proyecto de vida, se merecen que después de las duras condiciones a las que han sido sometidos, lleguen a un lugar donde encuentren cariño, entorno y futuro", ha defendido.

La consejera ha reiterado que el Gobierno regional está "cumpliendo la ley", tras la "imposición" del Ejecutivo central respecto al reparto de menores, y ha buscado un entorno y unas características que logren su integración en la vida educativa y social.

Así, ha vuelto a subrayar que no están de acuerdo con el decreto del Gobierno socialista en el que acuerda trasladar a los menores a la Península, que "imponga" a las comunidades autónomas cuántas plazas tiene que tener, así como el número de menores a trasladar o en el procedimiento.

Asimismo, ha insistido en que los dos millones de euros transferidos a la comunidad autónoma para el cuidado de estos menores es "absolutamente insuficiente". "Reclamamos financiación, pero sobre necesitamos planificación y coordinación para saber cómo y cuándo", ha dicho.

A su juicio, esta política migratoria no es "adecuada", ya que "se tiene que trabajar es en los países de origen". "Únicamente trasladar menores y no hacer nada al respecto lo que está produciendo es un efecto llamada", ha advertido. Además, ha avisado de nuevo de que "se van a colapsar los sistemas de protección de las comunidades autónomas, como así ha sucedido".

Por esta razón, ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha recurrido toda la normativa y cada uno de los actos en los tribunales, y fruto de estas alegaciones se han tenido que archivar seis expedientes que "no estaban bien tramitados".

"Los menores están llegando. Son niños, adolescentes que han llegado a España fruto muchas veces de las mafias, engañados y estos niños tienen un proyecto de vida. Por lo tanto, estos niños hay que protegerlos, y lo que estamos haciendo en Cantabria es buscar la mejor forma de integrarlos en esta sociedad", ha sostenido.

En este punto, la consejera ha rechazado las "grandes residencias", porque "realmente ahí no se les marca un proyecto de vida, no se integran en la sociedad"; y ha defendido los "pequeños recursos", que es por lo que está apostando la comunidad autónoma, como viviendas, hogares de protección.

Así, uno de ellos es una casa que cuenta con las "debidas condiciones", que se encontró en Cartes, un lugar que tiene "buenas comunicaciones" y "recursos socioeducativos" en el mismo municipio o en otros cercanos.

Gómez del Río ha hecho estas declaraciones en la inauguración de los baños para personas ostomizadas, en el Centro Social de Mayores Cañadío de Santander.