La alcaldesa de Santander achaca las inundaciones del miércoles a que las obras de drenaje no están acabadas

Inundaciones en Santander tras las intensas lluvias. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha señalado que las obras de drenaje anunciadas para mejorar la capacidad de captación y conducción del agua en episodios de lluvias intensas y prevenir inundaciones en diversos puntos de la ciudad "no están finalizadas".

Así lo ha manifestado Igual este jueves a preguntas de la prensa, después de que el PSOE reclamara explicaciones al equipo de Gobierno por las inundaciones registradas este miércoles en la ciudad y cuestionara la eficacia de las actuaciones desarrolladas para mejorar la recogida y evacuación de las aguas pluviales.

La regidora ha detallado que estos trabajos ya se han ejecutado en la parte de la Plaza del Ayuntamiento, en la que se instaló una rejilla transversal de drenaje, y donde este miércoles hubo un "mayor desagüe" y "secó más pronto" que con anterioridad.

No obstante, ha indicado que las cuencas están "interconectadas" y toda la lluvia procedente de la Plaza Numancia y de la calle Burgos, donde todavía no se ha intervenido, llegó a la Ayuntamiento.

En este sentido, Igual ha avanzado que la siguiente actuación es empezar la zona de Numancia y de la calle Burgos, por la parte de la calle Vargas, lo que contribuirá a que no se acumule agua en la Plaza del Ayuntamiento.

Asimismo, ha indicado que, dentro de este proyecto, la obra de Santiago el Mayor se inició el pasado lunes y, posteriormente, se actuará en la rotonda de Valdecilla y Joaquín Costa.

De esta forma, la alcaldesa ha aseverado que estos proyectos, que ya están aprobados en la Junta de Gobierno Local y que serán ejecutados por Aqualia con cargo al canon anual, forman parte de "la solución técnica" para que no vuelvan a suceder episodios "puntuales" como el de ayer, en el que hubo unas lluvias "cuantiosas" que provocaron acumulaciones de agua en diversos puntos.

Igual ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa para presentar los Presupuestos de Santander de 2027.