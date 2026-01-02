Alertan de ciberestafas en compras de Navidad y rebajas con SMS de entregas de paquetes

Ciberestafas. Estafas online. Estafas en compras por Internet. Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria alerta de cibercampañas de estafas con motivo de las últimas compras de Navidad y el inicio de las rebajas y advierte del envío de SMS fraudulentos relacionados con entregas de paqueterías. El objetivo de los estafadores es conseguir datos personales, credenciales bancarias y transferencias o pagos.

Agentes del Equipo @ de la Benemérita, especialistas en la investigación de ciberestafas, han detectado que en estas fechas se reactivan nuevas campañas de 'smishing' -envío de un SMS por parte de un ciberdelincuente- en la que se suplanta a empresas de paquetería, aprovechando el elevado volumen de compras y envíos de estas fechas.

En dichos mensajes cortos de texto (SMS) se comunica al usuario que una empresa de paquetería ha tenido problemas con la entrega del envío y para solventar el mismo se debe acceder al enlace que remiten. Y a través del mismo, se solicitan datos personales y/o bancarios para poder solventar la incidencia.

Las excusas para el envío del SMS son variadas: desconocer el número del inmueble, concretar la hora de entrega o pagar un pequeño gasto de aduana, informa en un comunicado la Guardia Civil, que aconseja desconfiar de los mensajes inesperados, consultar la página web oficial de la empresa de paquetería ante dudas sobre la autenticidad del SMS y hacer un seguimiento del pedido a través del localizador facilitado.

También recomienda no acceder a los enlaces de los SMS sospechosos o no solicitados ni facilitar datos personales o bancarios, así como comprobar si el mensaje contiene errores gramaticales o direcciones de correo electrónico extrañas (por ejemplo, si no acaban en el dominio oficial de la empresa).

Ante esto, hay que borrar el SMS y bloquear al remitente, y si se accede al enlace y se introducen datos personales y bancarios en el formulario de la web fraudulenta, se debe contactar lo antes posible con la entidad para bloquear movimientos sospechosos y la tarjeta y cambiar las contraseñas de los servicios sobre los que se ha facilitado información (banco, correos electrónicos, plataformas).

También hay que recopilar y guardar todas las evidencias posibles del fraude, enlaces incluidos, y denunciar ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Guardia Civil indica que el 'smishing' utiliza otras excusas para obtener datos personales y bancarios, como cargos no autorizados en la cuenta o un acceso sospechoso a la banca online, multas de tráfico falsas, facturas igualmente falsas de suministradoras de luz o agua, o renovación fraudulenta de la tarjeta sanitaria.

DESCONFIAR

Ante las compras de Navidad y rebajas, la Benemérita aconseja desconfiar y no dejarse engañar por ofertas "demasiado buenas o gangas imposibles", comparar precios en diferentes tiendas, investigar o verificar que se trata de un comercio legítimo (comprobar opiniones y comentarios de otros usuarios).

También recomienda comprobar que la dirección web empieza por https://, que tiene el icono del candado y que el certificado de seguridad es válido, así como emplear un método de pago seguro, no abandonar la pasarela de pago de la página legítima donde se realiza la compra -entre sus beneficios está garantizar la seguridad de los pagos y proteger datos sensibles intercambiados durante el proceso- e incorporar herramientas antifraudes (doble verificación).

Y cuando se use la tarjeta bancaria para pagar en una tienda online, hay que comprobar que, una vez introducidos los datos, el sitio web redirige a la pasarela de pago segura del banco y se abre una ventana del navegador nueva en la que hay que confirmar la transacción con los pasos que especifiquen (introducir código recibido por SMS, acceder a la app del banco para confirmar la compra, etc.). También se puede solicitar al banco una tarjeta de recarga o con saldo limitado específico para compras online.