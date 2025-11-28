Almunia: "El PSOE no es Ábalos: que lo juzguen y pague las consecuencias"

Archivo - El excomisario de Economía de la UE y exvicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, interviene durante el curso ‘Aportaciones de España a la Unión Europea desde la firma del Tratado de 12 Junio de 1985’, en el Cuartel de los Inválido - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El socialista Joaquín Almunia ha señalado que la situación en la que se encuentra el exsecretario de Organización del PSOE y también exministro de Transportes José Luis Ábalos, en prisión provisional por la trama de las mascarillas, "no es la situación del Partido Socialista".

"Esa es la situación de Ábalos y, si ha hecho lo que ha hecho, y lo juzgarán los tribunales, pues que pague las consecuencias", ha apuntado Almunia, para separar así la formación política de la coyuntura en la que se encuentra quien fuera su número tres: "El partido socialista no es Ábalos. Es un partido con mucha historia y mucha decencia", ha diferenciado.

El exvicepresidente de la Comisión Europea se ha expresado así esta tarde en Santander, a preguntas de los periodistas antes de participar en un acto en la ciudad sobre los 40 años de España y Cantabria en la Unión Europa.

En el evento también han intervenido el secretario general del partido en la región, Pedro Casares, y la secretaria de la UE en la Ejecutiva federal del partido, Iratxe García, que igualmente ha sido cuestionada acerca de la situación de Ábalos pero ha declinado responder a los medios.

Sí ha contestado a la pregunta Almunia, pero para marcar distancias con Ábalos y diferenciar su situación de la del partido, del que fue expulsado el pasado mes de junio a raíz de la presunta trama de corrupción por la que está siendo investigado por el Tribunal Supremo junto a quien fuera su asesor en el Ministerio, Koldo García -igualmente en prisión preventiva por la compra irregular de mascarillas- y a su sucesor en la Secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que también estuvo en la cárcel de forma provisional por el supuesto pago de mordidas.