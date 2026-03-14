Alrededor de un centenar de personas se concentra en Santander contra la guerra en Oriente Medio

Alrededor de un centenar de personas se concentran en Santander contra la guerra en Oriente Medio - EUROPA PRESS

SANTANDER 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de personas se ha concentrado esta mañana en la Plaza de Atarazanas de Santander --frente a la catedral-- para mostrar su rechazo al conflicto en Oriente Medio, en el marco de las movilizaciones organizadas en todo el país por la plataforma 'Parar la Guerra'.

Así, bajo el lema 'Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza', la protesta en la capital cántabra ha comenzado a las 11.00 horas bajo una intensa lluvia.

Los organizadores han leído un manifiesto en el que rechazan "tajantemente" los ataques de EEUU e Israel contra Irán, que consideran "una violación del derecho y la legalidad internacional", así como "una grave amenaza para la paz en la región y un peligro para la paz mundial".

Condenan "el régimen criminal de los ayatolás y el asesinato de miles de personas en los últimos meses", al tiempo que muestran todo su apoyo al pueblo iraní y en especial a las mujeres, en su lucha por la democracia y la igualdad.

"Es el pueblo iraní quien debe decidir su futuro". "Nada justifica los salvajes bombardeos de EEUU e Israel con el asesinato de cientos de inocentes", aseveran.

Desde la plataforma llamaron a los demócratas a sumarse a la concentración para defender el derecho internacional y trabajar por una paz "justa y duradera" en Oriente Medio, que incluya el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino.