Alto Campoo estrena la temporada con cerca de 300 esquiadores

SANTANDER 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí y montaña Alto Campoo ha registrado cerca de 300 deportistas este viernes, 5 de diciembre, jornada en la que ha inaugurado la presente temporada, con ocho pistas abiertas que han sumado más de 8 kilómetros esquiables.

En este primer día se ha vivido un ambiente tranquilo y no ha habido incidentes, según han indicado a esta agencia desde Cantur. La instalación ha arrancado la campaña de esquí con espesores de entre 20 y 25 centímetros de nieve -tras los 10 caídos en las últimas 24 horas- de calidad polvo.

Alto Campoo ha abierto con ocho pistas: dos verdes (Calgosa I y II), cinco azules (Pidruecos I y II, Río Híjar I superior y II y La Cabaña) y una roja (Los Asnos); y con cinco remontes en funcionamiento: Pidruecos, Los Asnos, Calgosa I, II y III.

PRECIOS ESPECIALES

La estación ofrece con motivo del inicio de la temporada 2025/26 tarifas especiales y reducidas para estos días, de 27 euros el forfait de adultos y 20 euros el infantil.

Y hasta el 30 de diciembre se puede adquirir el forfait para todo el año por 165 euros.

Tanto el anual de adulto como el resto de modalidades y los pases diarios de acceso se encuentran disponibles en taquilla y en la página web altocampoo.com.

Gestionada por la empresa pública Cantur y dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, la estación irá abriendo el resto de las pistas de forma progresiva a partir de la próxima semana.

RESERVA APARCAMIENTOS

Además, los usuarios pueden reservar plaza de aparcamiento mediante la compra previa online para el espacio del parking acotado y próximo a pistas, exclusivo para turismos, con un precio por vehículo y día de 4 euros entre semana y 8 euros los fines de semana y festivos.

El resto del aparcamiento, así como el parking disuasorio de Brañavieja, será gratuito hasta completar aforo y también estará a disposición de los esquiadores la lanzadera gratuita desde el poblado de Brañavieja.

Además, sigue a la venta el abono de temporada para el parking con plazas limitadas a un precio de 150 euros, cuyo cupo está casi agotado.