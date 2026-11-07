Alto Campoo lanza del 9 al 30 de noviembre la campaña de venta anticipada de abonos anuales

Archivo - Estación de esquí Alto Campoo.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo inicia este lunes, 9 de noviembre, a las 10.00 horas la campaña de venta anticipada de abonos para la temporada 2026/27, que permanecerá abierta hasta el día 30. Los precios se mantienen respecto al pasado año.

Como novedades, la instalación ofrece un nuevo abono que da acceso al Teleférico de Fuente Dé y el pase de día baja su precio online.

En concreto, la estación, gestionada por Cantur, lanza una doble campaña que aúna la renovación de pases con tarifas reducidas premio a la fidelización y la adquisición de nuevos abonos con precios especiales.

De este modo, los usuarios que adquirieron el abono anual el año pasado podrán tramitar su renovación por 134 euros, precio para adultos. El abono junior, de 13 a 17 años, tiene un coste de 121 euros y el del infantil, de 7 a 12 años, es de 103 euros. Para menores de 6 años es de 18 euros y para mayores de 70, 25 euros.

Los nuevos abonados pueden beneficiarse de una oferta especial para pases anuales al precio de 165 euros para adultos; 144 el abono junior; 126 euros el infantil; 22 para menores de 6 años y 28 euros para mayores de 70.

NUEVO 'SKIPASS PLUS'

Además, esta temporada se pone a disposición un nuevo producto denominado 'Skipass Plus'.

Es un pase para toda la temporada que, con un precio de 220 euros para adultos y 190 euros para junior, da acceso ilimitado al Teleférico de Fuente Dé del 1 de diciembre al 28 de marzo.

Estos abonos podrán adquirirse del 9 al 30 de noviembre en www.altocampoo.com, con posibilidad de financiación para los clientes del Banco Santander, o físicamente en las taquillas de la estación, de lunes a domingo, de 8.30 a 14.30 horas.

A partir del 1 de diciembre, los precios de los pases de temporada oscilarán entre los 425 euros del nuevo 'Skipass Plus' con Teleférico de Fuente Dé y los 32 euros correspondientes a los menores de seis años y los mayores de 70.

EMPADRONADOS, FAMILIAS NUMEROSAS Y FEDERADOS

En línea con las condiciones de la pasada temporada, los residentes empadronados en municipios de la comarca campurriana pueden beneficiarse de precios especiales presentando su certificado de empadronamiento actualizado.

Los adultos podrán adquirir su forfait anual por 106 euros, el junior costará a 96 euros y el abono infantil 85 euros. Los niños menores de seis años podrán obtenerlo por 17 euros y los usuarios mayores de 70 años por 18 euros.

Las familias numerosas dispondrán también de condiciones específicas para la compra de sus abonos. En este caso, los precios serán de 131 euros para adultos, 118 para junior y 101 para infantiles. Los mayores de 70 años abonarán 25 euros, mientras que el pase para menores de seis años tendrá un coste de 18 euros.

Tanto empadronados como familias numerosas deberán tramitar la solicitud de su abono anual entre el 9 de noviembre y el 16 de diciembre. Una vez concluido este plazo, los pases se comercializarán al precio ordinario de temporada.

Por su parte, los deportistas federados en la Federación Cántabra de Deportes de Invierno pueden acceder a precios especiales durante toda la temporada. Así, pueden adquirir el abono por 131 euros en la categoría adulto, 118 euros en junior y 101 euros en infantil. Para los menores de seis años, el precio será de 18 euros, y para los mayores de 70 años, de 25 euros.

PASES DIARIOS

Mientras, las tarifas de las distintas modalidades de pases diarios mantendrán los precios de la temporada pasada, excepto la venta online del forfait de día.

Este pase será dos euros más barato en la web que si se adquiere en taquillas con el objetivo de motivar el uso de este medio de venta y agilizar accesos.

El forfait general válido para acceder una jornada al conjunto de las pistas costará 40 euros para adultos online y 42 euros en taquillas. La tarifa infantil, para niños de entre 7 y 12 años, será de 27 euros; y los menores de hasta 6 años y las personas mayores de 70 podrán esquiar por 5 euros al día.

Quienes sean principiantes en los deportes de nieve tendrán a disposición el forfait de 'Debutante', que facilita acceso únicamente a las zonas de iniciación. Su precio será de 27 euros para adultos y de 20 euros infantil.

Asimismo, también continuará el denominado 'Día del Esquiador', que permite disfrutar de la estación los miércoles por 27 euros en la tarifa adulta y 20 euros en la infantil. Además, el pase 'Estadium' costará 26 euros para adultos y 19 euros infantil.

La oferta se completa con el forfait 'Escolar', que mantiene su precio de 13 euros y está dirigido a grupos escolares, universitarios y centros educativos.

APARCAMIENTO Y CORRESPONDENCIAS ENTRE ESTACIONES

Aparcar en la estación costará lo mismo que el año pasado, 4 euros los días laborables y 8 euros durante los festivos. Igualmente, seguirá disponible un abono de aparcamiento para toda la campaña por 150 euros.

Este año, las autocaravanas tendrán aparcamiento específico y gratuito a disposición.

Alto Campoo recuerda que mantiene acuerdos de correspondencia con otras estaciones de esquí, una ventaja adicional para los titulares de abonos anuales, que podrán beneficiarse de las condiciones especiales establecidas con las estaciones de Manzaneda (Orense), Masella (Girona), Sierra Nevada (Granada) y Valdezcaray (La Rioja).

LA MIRADA PUESTA EN DICIEMBRE

Las tarifas de este año han sido anunciadas este viernes durante la celebración de la X Gala en Honor de los Deportes de Nieve, organizada por la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) y la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña (ATUDEM) en la sede del Comité Olímpico Español.

Un encuentro que ha reunido a las estaciones de esquí españolas y que marca el inicio de la campaña de invierno.

La Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo ha estado representada por su directora, Cristina López Vayas, que ha asistido acompañada del equipo directivo de la instalación, ha informado el Gobierno en nota de prensa.

López Vayas ha señalado que "el trabajo en Alto Campoo no se detiene", ya que ha indicado que desde el final de la pasada temporada se vienen desarrollando labores de mantenimiento y mejora de los servicios de la estación, así como se continúan con las tareas propias de la pretemporada hasta que las condiciones de nieve permitan abrir las instalaciones, con "la mirada puesta en diciembre".