Alto Campoo registra rachas de viento de 83 km/h, las mayores del país

Archivo - Alto Campoo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alto Campoo ha registrado esta madrugada rachas de viento de 83 kilómetros por hora, las mayores del país en lo que va de jornada, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Por otra parte, Cabaña Verónica, en Picos de Europa, ha anotado la tercera temperatura más baja de España, con 2 grados centígrados a las 1.30 horas.

Según la información de la AEMET, ninguna de las estaciones meteorológicas del país ha registrado en lo que va de lunes temperaturas bajo cero.