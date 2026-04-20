La alumna de la UC Marina Gutiérrez gana dos Premios Extraordinarios Fin de Carrera en ADE y Economía - UC

SANTANDER 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Extraordinarios Fin de Carrera del curso 2024-2025 de los grados en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y en Economía han recaído sobre la misma alumna, Marina Gutiérrez Martínez.

Así ha informado la Universidad de Cantabria, en el marco de la entrega de estos galardones, que también han coincidido con el reparto de los Premio de Investigación Económico-Empresarial a los mejores Trabajos de Fin de Grado y Máster, en colaboración con el Colegio de Economistas de Cantabria.

En la categoría de TFG, el jurado premió en primer lugar a Juan José Gómez y el segundo galardón fue para la propia Marina Gutiérrez.

En la modalidad de los TFM, Teresa del Carmen Reyes y Carol Estefani Quispe quedaron en primer y segundo puesto, respectivamente.

En cuanto al II Premio al Mejor Artículo en Economía y Empresa del Colegio de Economistas de Cantabria y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el ganador fue Santiago Pereda por su artículo 'Decomposition of Differences in Distribution under Sample Selection and the Gender Wage Gap'.

Además, se concedió un accésit a José Manuel Alonso y Rhys Andrews, por 'Does not-for-profit corporatization of local public services improve performance?'.

La entrega de estos reconocimientos tuvo lugar el pasado viernes durante la festividad del patrón de los economistas, san Vicente Ferrer, en un acto presidido por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria, Jesús Collado.

Collado destacó que el liderazgo "no se define por la posición, sino por la capacidad de inspirar, de movilizar y de dejar a otros mejores de lo que los encontramos. Eso vale para quienes hoy reciben sus premios y diplomas, para quienes los han formado, para quienes gestionan organizaciones y para quienes conducen políticas públicas".

También participaron el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; el consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos de Cantabria, Luis Ángel Agüeros; el concejal de Economía, Contratación, Compras y Fondos Europeos de Santander, Javier García; el presidente del Colegio de Economistas de Cantabria, Fernando García; la directora de Personas y ESG para España y Portugal en Mobilize Financial Services, María José Vega, y el secretario general de la UC, Julio Álvarez.

El Programa Operativo de la Facultad cuenta con 1.654 alumnos matriculados en sus grados, dobles grados y másteres oficiales, articulados en cuatro ejes estratégicos: revitalización académica, internacionalización, innovación educativa y formación a lo largo de la vida.