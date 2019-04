Alumnos de Moda de CESINE llevan a la pasarela 26 colecciones con 167 looks en el CESINE Fashion Show

Publicado 31/03/2019 13:24:50 CET

El evento se ha celebrado en el centro comercial Bahía de Santander

SANTANDER, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alumnos del grado oficial de Diseño de Moda de CESINE llevan a la pasarela un total de 26 colecciones con 167 looks en el CESINE Fashion Show.

El evento se celebró en la Plaza Central del centro comercial Bahía de Santander (Corte Inglés) y logró aglutinar a aproximadamente un millar de personas, según ha informado en un comunicado CESINE.

Este centro universitario ha considerado un "éxito" este evento, en el que, según ha señalado, se puso de manifiesto la "creatividad, exigencia, capacidad de trabajo, espíritu de superación y talento" que tienen en común los alumnos de Diseño de Moda de CESINE.

Según ha señalado CESINE en un comunicado, las colecciones fueron una propuesta con inspiraciones "en muy diversos conceptos y que invitaron al público a disfrutar de diferentes experiencias y emociones".

Así, los asistentes pudieron conocer una reinvención de los abrigos de plumas, una alusión a la vuelta de lo antiguo a la sociedad moderna e incluso, disfrutar de la aparición de la iconografía de dibujos animados de los años 90 y 2000.

Además, también hubo innovación en el proceso de creación utilizando materiales y técnicas vanguardistas.

Las colecciones, Masquerade, Toxicity , Haritza, Player, Donna, 016, Aeternum, Revenir, Mucha faena, Burdina, Ropa Sucia, Entrelazados, Corner of my mind, Nefelibata, Revolution, Onírico, Maresía, Other Dimension, Clousure, Kórtex, Gorgona, Y=Y*, Éxtasis, Arcade Mode, Prometeo y Fear mostraron diseños clásicos y modernos, inspirados unos en tradiciones y diferentes culturas; y otros en ideas futuristas e innovadoras.

El desfile fue inaugurado por el presidente de Cesine, Fermín Gutiérrez, que reconoció "el trabajo incansable" de todos los estudiantes "para cumplir sus sueños", además de elogiar la labor del equipo docente a la hora de sacar adelante todas las colecciones.

También destacó el esfuerzo y la creatividad de los alumnos y valoró "la gran oportunidad" que les da este evento de mostrar unas ideas y trabajos.

Se mostró seguro que este desfile formará un "importantísimo valor añadido en su experiencia y portfolio profesional", además de una "experiencia inolvidable".