Una "ambiciosa" 'Traviata' llena el aforo del Palacio de Festivales en su apertura otoñal

Imagen de la presentación de la ópera 'La Traviata' - EUROPA PRESS

SANTANDER 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fuerza de la música de Verdi resonará este jueves, a las 19.30 horas, en la inauguración de la temporada otoñal del Palacio de Festivales con 'La Traviata', una de las obras más emblemáticas del compositor italiano que se volverá a representar también el sábado, a la misma hora, en la Sala Argenta; ambos días con el aforo a punto de completarse.

De los entresijos de la producción, de la que ya se han vendido 32.000 entradas desde su estreno, han hablado este miércoles en rueda de prensa, entre otros, la directora general de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, María Fernández Rosillo; la responsable de la programación y produccion del Palacio Isabel Ibarra; el director musical Miguel Ortega; la directora de escena, Anna Laura Miszerak, y Andrés Sánchez Joglar, que da vida al personaje de Alfredo Germont.

Más de 100 personas han trabajado para que este espectáculo operístico pueda ser una realidad este jueves, ha indicado Ibarra, que ha resaltado la presencia que tendrá el "talento cántabro", con cinco intérpretes dentro del reparto.

"Es una magnifica propuesta", ha añadido Ibarra, "y estamos felices de mostrar que el talento de Cantabria puede estar presente en producciones propias y también junto a artistas de primer nivel nacionales e internacionales".

Con la participación de la Bilbao Oskestra Sinfónica y el Coro Lírico de Cantabria, 'La Traviata' que se representará en el Palacio de Festivales tiene su origen en una "ambiciosa" producción del Teatro Municipale di Piacenza que aborda las tres operas de Verdi y tiene como hilo conductor una maldición que solamente podrá finalizar con el sacrificio de la protagonista de 'La Traviata" Violetta Valéry, interpretada en Santander por Sabina Puértolas.

"A Violetta la maldición la condena dos veces", explica Anna Laura Miszerak. "Primero por su enfermedad, pero tambien por su espiritu. Ella tiene grandes ganas de vivir pero no puede porque las decisiones que ha tenido que tomar se lo impiden. La maldición camina, manchándolo todo y entiende que tiene que sacrificarse para acabar con este proceso de maldad y crueldad".

En la rueda de prensa se ha recordado el periplo recorrido por esta popular ópera desde su malogrado estreno en La Fenice de Venecia, en 1853, hasta ser considerada, hoy en dia, "la mas representada de la historia", ha apuntado Ortega. Admirador de Verdi declarado, ha subrayado así mismo que no hay una sola obra del compositor italiano que no le guste, incluso las primeras.

Basada en la obra 'La dama de las camelias', de Alejandro Dumas hijo, se ambientó en el siglo XVIII y es la culminación de la trilogía romántica y popular de Verdi, integrada además por 'Il Trovatore' y 'Rigoletto'.

Desde el Palacio de Festivales se ha informado que la venta anticipada está "prácticamente agotada" y que en las taquillas se podrá adquirir los días que se celebren las representaciones un 10% del aforo.

La directora de la entidad ha agradecido "profundamente" al público su respuesta. En este sentido ha manifiestado que todo el equipo del Palacio está "completamente emocionado" al poder inaugurar una nueva temporada con la expectación que ha despertado 'La Traviata'.