Amor (ATA) teme que Gobierno apruebe antes de las elecciones la reforma del registro horario

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, conversa con el presidente de ATA, Lorenzo Amor. Foto de archivo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, teme que el Gobierno de España apruebe antes de las elecciones generales del 29 de noviembre la reforma del registro horario e "impulse" otras medidas laborales "que no se han hecho ni vía diálogo social ni tampoco a lo largo de la legislatura".

Durante su intervención en el Foro Económico de El Diario Montañés, en Santander, Amor ha advertido de que "nadie dude que nos podamos encontrar en un Consejo de Ministros un decreto o una orden desarrollando el nuevo registro horario" y que "a nadie le extrañe" ver en las próximas semanas iniciativas en el ámbito laboral que no se han puesto en marcha durante la legislatura.

Además, cree que ello se va a hacer "sin el llamado diálogo social" y considera que estas medidas pueden perjudicar a los autónomos, como el registro horario telemático, que "va a ser un nuevo castigo" para este colectivo.

Si esta reforma se aprueba por Real Decreto no precisaría de convalidación ni en el Pleno del Congreso ni en la Diputación Permanente, que es la que vela por los poderes de la Cámara cuando las Cortes Generales están disueltas o han expirado su mandato.

La única competencia legislativa directa entre legislaturas de la Diputación Permanente es debatir y votar la convalidación o derogación de los Reales Decretos-Leyes de "extraordinaria y urgente necesidad" dictados por el Gobierno.

En el caso de la reforma del registro horario, la fórmula legislativa que eligió el Gobierno es la del Real Decreto, por lo que, al no ser una ley, no requeriría de convalidación alguna y podría aprobarse sin problemas en el Consejo de Ministros y entrar en vigor.

UN "MONÓLOGO SOCIAL"

Durante su intervención, el vicepresidente de CEOE ha censurado que con el Ministerio de Trabajo ha habido, no un diálogo social, sino que "hemos vivido un monólogo social".

"61 veces se ha reformado el Estatuto de los Trabajadores desde el acuerdo de la reforma laboral. ¿Qué cara se te queda cuando llegas a un acuerdo o pactas algo que estás durante 11 meses negociando y por la puerta atrás, vía reglamento, te modifican 61 veces el Estatuto de los Trabajadores", ha aseverado.

ELECCIONES

Y respecto a la convocatoria electoral, Amor se ha reiterado en la valoración que realizó el mismo lunes tras anunciar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el adelanto de las generales al 29 de noviembre.

En un mensaje en redes sociales, el presidente de ATA celebró la convocatoria de elecciones generales anticipadas y consideró que dar la palabra a la ciudadanía "ahora era más necesario que nunca".

Amor apoya la convocatoria electoral ante el "bloqueo" que existe y que hace, según ha indicado este martes, que la legislatura esté "en barbecho" con cuatro años sin presupuestos.

"Imagínense una empresa o una organización como la mía cuatro años sin presupuesto. Yo no estaría de presidente. Si a mí no me aprueban los presupuestos un año tras otro, es que me hubiera ido", ha aseverado.

Además, se ha quejado de que, en los últimos cuatro años, no se ha tomado, "prácticamente, ni una sola medida para los autónomos", que ahora tienen "menos poder adquisitivo", pagan "más impuestos", cuentan con una "nefasta" protección social y soportan "más cotizaciones y más trabas burocráticas".

CRÍTICAS A LA NUEVA MODALIDAD CONTRACTUAL

Amor ha aprovechado su intervención para criticar la nueva modalidad contractual que acaba de entrar en vigor por los requisitos que se exigen.

"Ahora rellenar un contrato de un trabajador hay que poner hasta la partida de bautismo", ha censurado.

En este sentido, ha advertido que esto a una gran empresa "le fastidia"; a una mediana "le hace perder competitividad"; a una pequeña "le jode", pero a un "autónomo le hunde".

"Y esto es que lo hemos estado viendo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, cómo el nivel burocrático, el nivel de traba, el nivel de trámites que se está exigiendo a los autónomos hace que gastemos más tiempo y cuando un autónomo dedica más tiempo, significa que gasta más dinero", ha apostillado el presidente de ATA.