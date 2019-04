AMP.- 28A.- Revilla cree que una mayoría de los partidos de derecha no sería "una buena solución para España"

Publicado 05/04/2019 13:00:18 CET

Dice que las relaciones entre Cantabria y Euskadi son "muy buenas" y se trabaja "en la misma sintonía" para conectar Bilbao y Santander

El presidente de Cantabria y secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Miguel Ángel Revilla, ha esperado que, en las elecciones del próximo 28 de abril, "no se dé" una mayoría de los partidos de derecha porque no sería "una buena solución para España". En este sentido, ha subrayado que su partido es "ferviente defensor de la descentralización".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Revilla ha considerado que una mayoría de los tres partidos de derechas no sería "una buena solución para España" y, por ello, ha afirmado que espera que "no se dé". No obstante, ha insistido en que "hay que respetar el resultado de las urnas".

En cualquier caso, ha apuntado que "ahí hay fuerzas que están en las antípodas" de su partido, que es "ferviente defensor de la descentralización" que recoge la Constitución y que, "con algunos defectos, ha traído a España los mejores años de su historia".

Revilla ha confiado en que su partido logre en los comicios generales representación en el Congreso, donde, según ha explicado, "haríamos un poco el papel que juega el PNV", que da "estabilidad" en el Estado pero también "pone por encima de todo 'qué hay de lo mío'".

En este sentido, ha asegurado que no pretende pedir "ninguna cosa extraña" ni ir "a pasar la gorra", sino que pedir "lo que tienen todos", en relación a la mejora de las infraestructuras. En este sentido, ha denunciado que "no hay derecho" a que, "para ir a Palencia, tengamos que tardar casi tres horas; para ir a Bilbao, que son 109 km, tardar tres horas y cinco minutos; y para ir a Oviedo, que son 200 km, tardar cuatro horas y 55 minutos".

El presidente cántabro ha lamentado que los representantes que hasta ahora ha tenido Cantabria en las Cortes generales "jamás han votado en contra de la disciplina de sus partidos ni han sacado adelante un solo proyecto para esta región". Por ello, ve "imprescindible" que el Partido Regionalista esté presente para ser "la voz" de Cantabria.

"MUY BUENAS RELACIONES" CON EUSKADI

Por otro lado, ha asegurado que las relaciones entre Cantabria y Euskadi son "muy buenas" y ha destacado que, en este momento, los dos gobiernos, así como el PNV y el PRC, están "en la misma sintonía" en la necesidad de "articular ese tren de 40 minutos" entre Bilbao y Santander.

"Tener la colaboración y el apoyo del Gobierno Vasco para Cantabria en esta obra es casi garantía de que acabará saliendo", ha confiado el presidente cántabro.