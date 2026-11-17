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CAMARGO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de madres, padres y familias del alumnado de Camargo pueden solicitar desde este martes, 17 de noviembre, las ayudas municipales para desarrollar proyectos educativos durante el curso 2026-2027.

La convocatoria dispone de 10.400 euros y está dirigida a las AMPA y AFA de los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria del municipio que cumplan los requisitos establecidos en las bases.

El plazo de presentación finalizará el 16 de diciembre, incluido. Las subvenciones tendrán una cuantía máxima de 800 euros por proyecto y se concederán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con la valoración de las propuestas y el presupuesto disponible.

Las solicitudes deberán tramitarse por vía telemática a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Camargo, accesible en sede.aytocamargo.es, o mediante los demás medios electrónicos previstos en la normativa.

La convocatoria abarca actividades realizadas entre el 1 de septiembre de 2026 y el 30 de junio de 2027, y su finalidad es apoyar propuestas que complementen la educación del alumnado, impliquen a las familias en la vida de los centros y favorezcan la convivencia, la inclusión y la igualdad de oportunidades. Los viajes de fin de curso y los gastos derivados de celebraciones gastronómicas quedan excluidos.

Para la selección se valorará el interés pedagógico, el número de estudiantes participantes, la colaboración de las familias y la coordinación con el profesorado, así como la duración, continuidad y originalidad de las actividades.

También se tendrán en cuenta el conocimiento del Valle de Camargo, la integración de personas de distintas procedencias culturales y de personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad, en especial en aquellas iniciativas vinculadas al municipio.

El Tablón de Anuncios y la página web municipal recogerán los anuncios relacionados con el procedimiento, incluidos los posibles requerimientos de subsanación y la resolución de las ayudas.