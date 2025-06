La UCO halla un pendrive del Gobierno cántabro en casa de un constructor del caso Koldo

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos atiende a la prensa después de que la UCO registrara su casa en Valencia por el 'caso Koldo'. - EUROPA PRESS

El dispositivo, de la Consejería de Obras Públicas, estaba en la vivienda de José Ruz, que se reunía con Koldo, Ábalos y De Aldama

Los registros efectuados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por la presunta trama de amaño de obras públicas del 'caso Koldo' permitieron intervenir una ingente cantidad de documentación física y dispositivos electrónicos, como un pendrive del Gobierno de Cantabria hallado en la casa en Valencia del constructor José Ruz.

De color azul, está serigrafiado con el rótulo 'Gobierno de Cantabria Consejería de Obras Pública y Vivienda', nombre del departamento que fue cambiado en 2023 con la llegada del PP al Ejecutivo, cuando pasó a denominarse Consejería de Fomento, y que también gestiona las competencias de Vivienda, Ordenación del Territorio y Urbanismo. Así, a priori, el pendrive sería de etapas anteriores, en las que la región estuvo gobernada por PRC y PSOE.

Ruz es accionista de la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), a la que en junio de 2023 Adif le adjudicó por 2,1 millones de euros el refuerzo del viaducto de Raos, dentro de la línea de ancho métrico Santander-Bilbao a su paso por Cantabria.

En su informe sobre el ex secretario de Organización de los socialistas Santos Cerdán la UCO dice que este empresario que "se ha erigido en un elemento común a los principales investigados --Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama--, habiendo mantenido reuniones con todos ellos y dando novedades del resultado de las mismas" al que fuera asesor del ex ministro de Transportes.

En el material intervenido por los agentes en los registros llevados a cabo se incluye un "esquema" referido a Ábalos, una reserva suya en el Hostal Mediterránea y "adjudicaciones históricas".

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, detalla lo intervenido por los agentes que se desplegaron entre el 10 y el 11 de junio en hasta once dispositivos llevados a cabo en Madrid, Valencia, Andalucía, Navarra, País Vasco y Castilla-La Mancha.

ESQUEMA DE ÁBALOS Y ADJUDICACIONES HISTÓRICAS

En el registro realizado en la casa de Granada de Antonio Fernández Menéndez, que según la UCO se trata del apoderado de la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR), se encontró "un conjunto de documentos" que incluía "un esquema manuscrito temporal donde figura el nombre de 'Abalos'" .

Esa tanda documental también incluía "adjudicaciones históricas del Ministerio de Fomento y OPR", así como "el borrador de la programación del año 2023 de la Subdirección General de Infraestructura".

El Supremo ordenó registrar la casa de Fernández Menéndez y de su hermano Daniel, administrador mancomunado de OPR, ante los indicios de que "en connivencia" con Ábalos y su ex asesor ministerial Koldo García "pudiera haber obtenido a cambio de precio o beneficios económicos la adjudicación de obras públicas licitadas en el marco de dicho Ministerio". En concreto, la UCO hace referencia a contratos en Asturias y Galicia.

Los agentes señalan que los Fernández Menéndez son cuñados de Fernando Merino, ex cargo de Acciona Construcción en Navarra que les habría puesto en contacto con Koldo. También apuntan que la entonces mujer del ex asesor ministerial "habría obtenido un puesto de trabajo en la mercantil Anfersa, vinculada a OPR, siendo indiciariamente posible que aquélla, en realidad, no efectuara prestación laboral alguna".

USBs DEL PSOE Y CONGRESO EN CASA DE ÁBALOS

En la casa de Valencia de Ábalos, la UCO intervino 34 evidencias digitales, entre ellas varios USB con el logotipo del Congreso de los Diputados, del PSOE, de la Generalitat Valenciana y Ecoembes, de Etosa Constructora y uno con la inscripción "Por ser niña".

Entre los documentos localizados, los guardias civiles localizaron hasta una reserva en el alojamiento Hostal Mediterránea y un contrato de préstamo entre Ábalos y su hijo, siendo este último el prestamista.

Por otro lado, los agentes encontraron en el garaje del domicilio de Antxón Alonso Egurrola, de la empresa Servinabar, un total de 16.180 euros repartidos en distintas bolsas ZIP, ocultas a su vez en mochilas.

Concretamente, el dinero se dividía en paquetes de billetes de 10 hasta 200 euros, incluyendo entre los mismos dos paquetes de 100 billetes de 50 euros. Ese mismo día, la UCO procedió a ingresarlo en la cuenta de consignas y depósitos judiciales del Tribunal Supremo.

La Guardia Civil se hizo con decenas de dispositivos electrónicos, así como con numerosa documentación en papel y copia de varias cuentas de correo electrónico --también la del propio Ábalos-- en los registros efectuados en los citados domicilios y en el de Merino, así como en las sedes sociales de OPR, Servinabar y Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC).