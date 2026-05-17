Archivo - Ana Morgade, Carolina Iglesias, Eva Hache y Lala Chus llevarán su humor el sábado al Palacio de Festivales - PFC - Archivo

SANTANDER 17 May. (EUROPA PRESS) -

Las cómicas Ana Morgade, Carolina Iglesias, Eva Hache y Lala Chus llevarán su espectáculo de humor 'Mentes Peligrosas 3' al Palacio de Festivales de Cantabria el sábado, 23 de mayo.

La cita, en doble sesión, a las 19.00 y 21.30 horas, durará 110 minutos sin descanso, ha informado el PFC.

Como en todas las reuniones de antiguos alumnos, los viejos amigos están deseando reencontrarse para salir a cenar, celebrar, beber, bailar, pero, sobre todo, para comprobar que por el resto han pasado los años peor que por uno mismo y esto sí es motivo de celebración.

"De la escuela de la comedia nacional han salido algunas de las mentes más afiladas, más originales, más creativas y más peligrosas, pero son ellas, con su humor, las que nos hacen la vida más soportable y divertida, así que ya era hora de organizarles una fiesta para que se reencuentren después de tantos años", ha explicado la nota de prensa.

Así nace 'Mentes peligrosas', una fiesta de la risa para disfrutar de algunas de los cómicas más importantes de la historia de España.