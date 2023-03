Andrea Bocelli no actuará en el Año Jubilar Lebaniego

SANTANDER, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, Javier López Marcano, ha anunciado que Andrea Bocelli finalmente no actuará el próximo 22 de abril en el entorno del Monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Potes, con motivo del Año Jubilar Lebaniego 2023-2024, aunque el Gobierno de Cantabria está trabajando en una alternativa "poderosa".

La actuación de Andrea Bocelli se encontraba entre los eventos excepcionales de apertura, que comenzarán el 15 de abril, un día antes de la apertura de la Puerta del Perdón, con la actuación de Ara Malikia, según se anunció en el acto del Día de Cantabria en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid.

Según el consejero, "esas cosas no son tan sencillas como un centro emisor y un cojo avión en Santander y voy a comer a Salzburgo o a Marrakech". "No es tan sencillo como eso, en el camino hay mucha negociación, mucho intermediario, muchos asuntos que se complican, pero todo lo que no se confirme tendremos alternativas y trabajaremos en esas alternativas del mismo nivel", ha dicho Marcano, que ha avanzado que las harán publicas "enseguida".

"Si en el presupuesto de la Consejería, es un supuesto, tuviésemos medio millón de euros destinado a Patrimonio Arquitectónico Religioso y no pudiéramos actuar en el Monasterio de Santo Toribio vendríamos aquí con el trabajo hecho y diríamos aquí no podemos, pero en vez de desperdiciar esa posibilidad presupuestaria de 500.000 euros que tenemos los vamos a invertir en otro monasterio", ha añadido.

Finalmente, ha recordado que este martes, 21 de marzo, es un día "muy importante" en el que se va a entregar el Premio Beato a Joan Manuel Serrat en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde se van a dar por finalizadas las obras realizadas.

Marcano ha hecho estas declaraciones este lunes a preguntas de la prensa durante la recepción del pasajero 10 millones de Ryanair en el aeropuerto 'Seve Ballesteros' de Santander.