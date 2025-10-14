Un año de prisión por tocar las nalgas a una pasajera del autobús

Archivo - Autobús eléctrico del TUS - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a un año de prisión a un hombre que sobó y apretó las nalgas a una pasajera del autobús en el que viajaba.

El juicio estaba señalado para este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, pero al inicio del mismo las partes han alcanzado un acuerdo.

El acusado ha reconocido los hechos y ha admitido ser autor de un delito de agresión sexual, por lo que además de la pena de un año de prisión ha sido condenado a libertad vigilada durante cuatro años y a inhabilitación para trabajar con menores durante cinco años.

En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la mujer agredida en 1.000 euros por los perjuicios morales que le ha causado.

Según los hechos probados que se llevarán a sentencia, el acusado se subió a un autobús nocturno de Santander pasadas las doce de la madrugada y al poco "increpó a todos los presentes diciendo 'hijos de puta, soy de A Coruña".

En un momento dado, "perdió el equilibrio, probablemente por una previa ingesta alcohólica o de estupefacientes, a la vez que balbuceaba frases como 'las mujeres sois unas guarras' o 'las voy a violar a todas".

Al levantarse, se sentó al lado de una mujer a pesar de que "había asientos libres de sobra", y ella, "al ir quedando menos pasajeros en el autobús y sentirse muy molesta por la actitud del acusado, se levantó para cambiarse de asiento, momento en que el acusado, con idea de satisfacer sus deseos sexuales, le sobó y apretó las nalgas".

La mujer entonces pidió ayuda al conductor y este paró el vehículo, lo que aprovechó el ahora condenado para bajarse del autobús.

Alertados por el conductor, agentes de la policía acudieron al lugar y junto a otros pasajeros detuvieron al hombre.