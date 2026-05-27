ANPE y UGT exigen medidas a Educación ante las altas temperaturas en las aulas

Archivo - Aula con alumnos - María José López - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ANPE y UGT han exigido a la Consejería de Educación la adopción inmediata de medidas de protección frente a las altas temperaturas que soportan estos días numerosos centros educativos de Cantabria.

Ambas organizaciones sindicales han denunciado que profesores y alumnos tengan que desarrollar su actividad lectiva en aulas "sin climatización adecuada, con ventilación insuficiente y soportando durante horas temperaturas incompatibles con unas condiciones mínimamente razonables para enseñar y aprender".

Por ello, han reclamado a Educación elaborar un protocolo o plan ante estos episodios, y desde ANPE además han requerido al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para que evalúe la situación en los centros que lo han solicitado.

Los sindicatos han trasladado en sendos comunicados que la situación resulta "especialmente preocupante" en estas fechas que coinciden con evaluaciones finales, exámenes y pruebas, así como con actividades en aulas con decenas de ordenadores encendidos simultáneamente, lo que incrementa todavía más la temperatura.

ANPE ha pedido instrucciones claras y homogéneas para todos los centros educativos, medición de temperaturas en aulas y otras dependencias, priorización del uso de espacios más frescos y ventilados, adaptación de horarios y actividades en función de las condiciones térmicas o limitación de actividades físicas y exposiciones al sol en las horas centrales del día.

También reclama un refuerzo de la ventilación y acceso permanente al agua, habilitación de zonas de sombra suficientes, atención específica a alumnado y profesorado especialmente vulnerable y posibilidad de adaptación o suspensión de determinadas actividades cuando no puedan garantizarse condiciones seguras.

Asimismo, solicita la elaboración urgente de un Plan Integral de Adaptación Climática de los centros que contemple auditorías térmicas, mejora del aislamiento y ventilación, instalación de toldos, naturalización de patios, revisión de cubiertas e infraestructuras o implantación de sistemas de climatización donde sean necesarios, entre otras medidas.

Para el sindicato, es "incomprensible" que se active la alerta roja por calor y "no se articulen medidas específicas, homogéneas y eficaces" para proteger a quienes permanecen durante horas en las aulas.

Además, ha subrayado que "no puede recaer sobre los equipos directivos la responsabilidad exclusiva de gestionar esta situación sin recursos ni apoyo suficiente".

Finalmente, ha pedido a Educación una respuesta inmediata y la apertura de una mesa específica de trabajo para abordar la adaptación térmica de los centros educativos públicos.

Por su parte, UGT también ha exigido la realización y puesta en marcha de protocolos urgentes ante condiciones meteorológicas extremas, tanto para olas de calor como para temporales de frío extremo.

Este sindicato ha reclamado medidas como la activación inmediata del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para evaluar el estrés térmico en los centros educativos; reducir la jornada lectiva o suspender clases presenciales si se superan los umbrales de seguridad; invertir en un plan de choque para la adecuación bioclimática, aislamiento térmico e instalación de sistemas de ventilación; y suministro inmediato de agua y elementos de sombreado provisionales en las zonas más afectadas.

Además, aboga por remitir a los centros instrucciones precisas de la Consejería de Educación sobre la conveniencia o no de la realización de actividades extraescolares, así como de la gestión de las mismas en caso de suspensión por la climatología adversa.

Tras recibir "numerosas quejas" de equipos directivos y profesorado por temperaturas de aulas que "superan con creces los límites legales permitidos", UGT ha calificado de "inaceptable" que docentes y alumnado tengan que desarrollar su actividad diaria en condiciones que "rozan el colapso térmico".

"No se puede enseñar ni aprender a 30 grados dentro de un aula", ha advertido el sindicato, que ha explicado que esta falta de climatización adecuada "no solo merma el rendimiento académico, sino que pone en riesgo real la salud de toda la comunidad educativa, especialmente de los menores y del personal vulnerable".

Por último, ha advertido que la "inacción" de la Administración supone un incumplimiento directo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

"No podemos esperar a que ocurra una desgracia o un golpe de calor para tomar medidas que debieron implantarse hace años ante la evidencia del cambio climático", ha insistido UGT, que no descarta iniciar protestas si la Consejería no convoca de inmediato una mesa técnica para abordar estas situaciones que, aunque son excepcionales, advierte que "se están convirtiendo en rutinarias debido al cambio climático".