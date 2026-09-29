Antonio Pérez Martínez se llevará una escultura de José Cobo por el Premio Nacional de Medicina Marqués de Valdecilla

El Consejero De Salud, César Pascual, Presenta El Premio Nacional De Medicina Marqués De Valdecilla. - GOBIERNO DE CANTABRIA.

SANTANDER 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escultor santanderino José Cobo ha sido el autor del Premio Nacional de Medicina Marqués de Valdecilla que distinguirá a Antonio Pérez Martínez, una de las figuras más relevantes de la medicina traslacional pediátrica en España y referente europeo en inmunoterapia celular.

A petición del consejero de Salud, César Pascual, y del gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla (FMV), José Francisco Díaz, Cobo ha realizado un busto en bronce fundido del marqués.

Y es que, según ha asegurado Pascual en rueda de prensa, el premio debía ser "artístico además de científico". "A parte de lo que es el premio queríamos entregar arte", ha señalado.

Por su parte, el gerente de la FMV ha destacado que este galardón tiene como objetivo poner en valor la labor de aquellos profesionales que contribuyen de manera excepcional a la excelencia médica en España y más allá de sus fronteras.

Respecto a la elección de Cobo para ejecutar el busto, Díaz ha apuntado que el santanderino es "un artista con una larga trayectoria, obras icónicas y ganador de premios internacionales".