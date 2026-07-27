Aprobado el proyecto para renovar un nuevo tramo de la arteria principal de abastecimiento de agua a Santander

Campogiro - EUROPA PRESS

Entre la Cámara de El Pedroso y Campogiro, cuenta con un presupuesto de licitación de 8,28 millones de euros SANTANDER 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha aprobado el proyecto técnico para la renovación de la arteria principal de abastecimiento de agua a la ciudad en el tramo comprendido entre la Cámara de El Pedroso y Campogiro, una actuación estratégica que permitirá continuar modernizando una de las infraestructuras hidráulicas más importantes del municipio y reforzar la garantía del suministro para los próximos años.

Así lo ha informado este lunes el Ayuntamiento, que ha explicado que la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a un proyecto que cuenta con un presupuesto base de licitación de 8,38 millones de euros (IVA incluido), un plazo de 12 meses y contempla la renovación de 2.300 metros de conducción, que da continuidad al tramo supramunicipal que actualmente ejecuta el Gobierno de Cantabria entre el Cementerio de Muriedas y la Cámara de El Pedroso.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha destacado que esta actuación es "una obra estratégica que permitirá incrementar la fiabilidad del abastecimiento de agua, reducir el riesgo de incidencias y garantizar una red preparada para responder a las necesidades presentes y futuras de la ciudad".

La arteria principal de abastecimiento transporta el agua desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de El Tojo hasta el depósito de Pronillo, recorre cerca de diez kilómetros y constituye el eje fundamental del sistema que abastece a Santander. Parte de esta infraestructura fue construida a comienzos del siglo XX mediante un sistema de tres tuberías de hierro fundido que, debido a su antigüedad, requiere una renovación integral para mejorar la seguridad y la eficiencia del servicio.

En este sentido, Rojo ha explicado que la sustitución de la antigua conducción por una nueva tubería de fundición dúctil permitirá "disponer de una red mucho más robusta, con mayor capacidad y menores necesidades de mantenimiento, reduciendo el riesgo de roturas y mejorando la garantía de suministro para todos los santanderinos".

La renovación de la arteria principal se ha planificado en dos fases debido a la complejidad técnica de la actuación, su longitud y la necesidad de minimizar las afecciones tanto al tráfico como al propio servicio de abastecimiento. De esta forma, la primera fase corresponde al tramo entre la Cámara de El Pedroso y Campogiro, mientras que una segunda permitirá completar la renovación hasta el depósito de Pronillo.

La responsable municipal ha recordado que esta actuación da continuidad al proceso de modernización iniciado hace años. El primer tramo, entre la ETAP de El Tojo y la Cámara de Llaves de Muriedas, fue renovado en 2015 y, desde mayo de este año, el Gobierno de Cantabria ejecuta las obras del tramo comprendido entre Muriedas y la Cámara de El Pedroso, con una inversión superior a los 11,8 millones de euros.