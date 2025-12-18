Aprobados casi 7,2 millones para sanidad y control de explotaciones ganaderas en 2026 y 2027

Archivo - Vacas en una explotación ganadera - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha aprobado, en su reunión semanal, una inversión máxima de casi 7,2 millones para la ejecución, a través de Tragsatec, del Programa de Sanidad Integral y Control de Explotaciones Ganaderas de Cantabria 2026-2027.

Se contemplan dos grandes líneas de actuación: campañas de saneamiento ganadero y programas de vigilancia sanitaria, incluyendo medidas de bienestar animal, vacunaciones y control en ferias y mercados.

Además, se prevé la creación de sistemas de detección precoz y respuesta rápida ante alertas sanitarias, reforzando la capacidad de actuación frente a enfermedades emergentes, ha informado el Gobierno.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha acordado manifestar la voluntad de Cantabria de adherirse al compartimento Facilidad Financiera del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para el ejercicio 2026, algo ya aceptado por el Ministerio de Hacienda el pasado 22 de octubre.

Ello permitirá a Cantabria acceder a recursos financieros en condiciones ventajosas para atender sus necesidades de liquidez y garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Dentro del ámbito sanitario, se ha dado luz verde a un acuerdo marco para el suministro de material crítico para procedimientos de alta complejidad del Servicio de Neurorradiología Intervencionista del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

También se ha aprobado la firma de un convenio con el Ministerio de Sanidad y la entidad pública Red.es para impulsar el desarrollo de servicios digitales inteligentes en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Se prevé la creación de una red de interoperabilidad de imagen médica, el despliegue de programas de telecuidados y la implementación de casos de uso de inteligencia artificial en enfermedades raras y procesos asistenciales complejos.

La financiación total del convenio, con una duración inicial de cuatro años prorrogables otros ocho, supera los dos millones, de los que el 40% será aportado por el Ministerio y el 60% por Red.es, con cargo a fondos FEDER del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027.

También el Consejo de Gobierno ha autorizado adendas que modifican y prorrogan los convenios suscritos entre el Gobierno y ADIF relativos a la eliminación de tres pasos a nivel: uno en el punto kilométrico 594/545 de la línea férrea Santander-Bilbao La Concordia, en Ramales de la Victoria; otro en el 4/709 de la Orejo-Liérganes, en Medio Cudeyo, y el restante en el PK 464/207 de la Oviendo-Santander, en San Vicente de la Barquera.

Por otra parte, se ha dado luz verde al decreto por el que se regula el suministro de información sobre actos de gestión administrativa con repercusión económica para su publicación en el Portal de Transparencia de Cantabria y se ha autorizado la firma del Convenio Marco Europe Direct Cantabria con la Representación de la Comisión Europea en España, que permitirá mantener el centro Europe Direct en la región durante el periodo 2026-2030.

Y en materia educativa, se ha aprobado la firma de dos convenios de colaboración con los ayuntamientos de Valdáliga y Miengo para reforzar el programa de recursos educativos en varios de sus centros públicos.

También el Consejo de Gobierno ha informado sobre las adendas suscritas a los convenios con la Asociación de Profesores de Español 'Gerardo Diego', destinada a la continuidad y ampliación de las actividades de formación permanente del profesorado, y con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Universidad de Cantabria, para la implementación del Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Públicas Españolas.

Este acuerdo con el Ministerio permitirá la puesta en marcha de medidas específicas para atraer talento, consolidar la carrera académica y fomentar la investigación en áreas estratégicas, alineadas con los retos sociales y económicos actuales, ha explicado el Gobierno.