Arasti asegura que las necesidades del tejido industrial "están garantizadas y en Cantabria no falta energía"

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, entrega el Premio Directivo del Año de APD. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha asegurado este martes que "en Cantabria no falta energía, se infrautiliza" y ha afirmado que las necesidades actuales y futuras del tejido industrial de la región "están garantizadas".

En un comunicado, el consejero ha subrayado que esa garantía viene "tanto por la capacidad disponible como por la distribución geográfica de las subestaciones eléctricas".

Arasti se ha pronunciado así durante su intervención en la IV edición del Premio Directivo del Año de APD Cantabria, que ha reconocido a Iñaki Calvo, director general de SEG Automotive, en un acto organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y que cuenta con el patrocinio de SODERCAN.

El consejero ha explicado que Cantabria dispone actualmente de una potencia concedida de 3.000 megavatios (MW), de los que 1.580 se destinan a consumidores finales, mientras que el consumo "pico" se sitúa en torno a los 900, según la Red Eléctrica Española.

De este modo, ha señalado que el sistema eléctrico operativo tiene capacidad para suministrar 1.580 MW, de los que casi 700 están actualmente "ociosos".

Arasti ha destacado las actuaciones previstas para reforzar la capacidad energética de Cantabria, entre ellas la nueva subestación eléctrica 'Cantabria Central', destinada a los proyectos industriales ligados a la descarbonización en la cuenca del Besaya; la ampliación de la subestación de Cicero para atender futuras demandas industriales en la zona oriental, y la repotenciación de líneas de transporte en Torrelavega y el arco de la bahía de Santander.

A ello se suma el plan de inversiones de Viesgo Distribución para 2027-2029, que contempla la construcción de una subestación de apoyo a la distribución en La Pasiega.

"Vamos a multiplicar por dos la potencia instalada con proyectos ya en ejecución o inminentes", ha afirmado.

El titular de Industria ha situado la disponibilidad energética dentro de la estrategia del Ejecutivo para transformar el modelo productivo, atraer empresas de alto valor añadido y generar empleo cualificado y de calidad.

Así, ha asegurado que los resultados de este proceso de transformación "empiezan a ser visibles" y ha señalado que Cantabria registra la mayor afiliación a la Seguridad Social de su historia y una de las tasas de paro más bajas de España, al tiempo que el índice de confianza empresarial ha experimentado el tercer mayor incremento del país.

A ello ha sumado la captación de "las mayores inversiones privadas de la historia de Cantabria", que ha situado como otro de los indicadores de la evolución de la economía regional.

En este sentido, el consejero ha destacado el Campus Tecnológico Altamira, que con una inversión privada de 3.600 millones de euros, según los datos de la Universidad de Cantabria (UC), podría aportar anualmente un 0,66% del PIB regional durante su funcionamiento -similar al aeropuerto Seve Ballesteros- y hasta un 8% durante la fase de construcción.

Arasti ha puesto en valor las conclusiones de la UC sobre el impacto del proyecto, que lo define como una respuesta "ambiciosa, viable y estratégica" a la necesidad de reforzar la infraestructura digital de España; considera que su desarrollo puede convertirse en "el punto de inflexión que sitúe a Cantabria como un referente del nuevo mapa digital europeo" y lo califica como "una oportunidad única e histórica para Cantabria", con capacidad para marcar un punto de inflexión en la economía regional.

También se ha referido al Centro Logístico de La Pasiega y a la reciente firma con Adif del convenio para su terminal intermodal, "que garantiza su construcción" y se convierte en una extensión del Puerto de Santander.

Por último, ha defendido la colaboración entre la Administración y la iniciativa privada como elemento esencial para impulsar el desarrollo económico. "El progreso sólo es posible cuando la administración y el sector privado avanzamos en la misma dirección", ha afirmado.

RECONOCIMIENTO A IÑAKI CALVO.

El consejero ha felicitado a Iñaki Calvo por un galardón que reconoce su trayectoria al frente de SEG Automotive y, especialmente, la transformación de la planta de Treto hacia la electrónica, la hibridación y la movilidad eléctrica.

Arasti ha destacado de él "el empuje, la iniciativa, la capacidad de adaptación, la visión estratégica y la determinación" y, sobre todo, "la ilusión".

"Iñaki ha demostrado a lo largo de su trayectoria esa capacidad para identificar oportunidades, anticipar tendencias y liderar equipos capaces de alcanzar objetivos ambiciosos", ha señalado el titular de Industria, que le ha agradecido su contribución "al progreso económico y empresarial de la región".

En el acto también han participado el consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja; el consejero de APD en Cantabria, David González Pescador; la directora de Stakeholders Management & Public Affairs Iberia en EDP, Yolanda Fernández, y el presidente de El Diario Montañés, Luis Revenga.