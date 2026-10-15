Arasti expone el proyecto Altamira y los programas de competencias digitales de Cantabria en el foro de Disruptores

Archivo - 9 El Consejero De Industria Eduardo Arasti En El VI Foro De Innovación Autonómica De Disruptores . - CONSEJERIA DE INDUSTRIA - Archivo

SANTANDER 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha expuesto este jueves el potencial del Campus Tecnológico Altamira dentro de la sexta edición del encuentro del foro autonómico de Disruptores que, bajo el título de 'Digital Regions Connection 2026', ha reunido en Madrid a consejeros, directores generales y grandes empresas vinculadas al sector de la innovación y la transformación digital.

En su intervención, ha aludido a las posibilidades del Campus Tecnológico Altamira en materia de inversión, empleo, investigación y desarrollo tecnológico.

También ha comentado las oportunidades asociadas a esta iniciativa, además de las condiciones que ofrece Cantabria para el desarrollo de infraestructuras de estas características, entre ellas, la conectividad, las condiciones climáticas, la disponibilidad de talento y la experiencia investigadora de la Universidad de Cantabria.

Arasti ha dicho que el Campus Altamira contempla una inversión privada prevista de 3.600 millones de euros y se estructura en tres instalaciones: un centro de datos, un hub científico y tecnológico y un centro de supercomputación.

Asimismo, se ha referido a los programas de competencias digitales que se están desarrollando en Cantabria para impulsar la formación en esta materia y atraer talento: el Programa de Hibridación en Competencias Digitales con la Universidad de Cantabria; el programa Cantabria Tech Talent, desarrollado con UNIR, y el curso universitario de desarrollo e industria del videojuego 'PlayStation Talents'.

Ha explicado que todos ellos se dirigen a desarrollar capacidades digitales y tecnológicas en distintos ámbitos formativos y profesionales.

En este sentido, ha resaltado la importancia de conectar la formación universitaria con las necesidades del mercado laboral y de favorecer la incorporación de talento tecnológico a las empresas, como elemento fundamental para impulsar la innovación y avanzar hacia un modelo productivo de mayor valor añadido.

El foro, organizado por El Español, ha contado con una mesa redonda para analizar los fondos europeos como catalizador de proyectos innovadores; otra para abordar el reto de las alianzas entre asociaciones de startups en España e Iberoamerica, y una sobre el municipalismo ante el reto de la internacionalización. Además, han abordado el desafío geoestratégico de la seguridad, la tecnología militar y la ciberseguridad, así como la importancia de los chips, las baterías, los centros de datos y la Inteligencia Artificial.