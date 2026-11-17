El Archivo Provincial recupera la memoria de las cántabras vinculadas al Lyceum Club Femenino en una exposición - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura inaugurara este miércoles 18, a las 19.00 horas en el Archivo Histórico Provincial, una exposición que recupera la memoria de las mujeres cántabras vinculadas al Lyceum Club Femenino en una exposición con motivo de su centenario.

La muestra pone en valor la trayectoria de doce socias relacionadas con Cantabria que formaron parte de una de las instituciones más influyentes en la defensa de la educación, la cultura y los derechos de las mujeres en la España del primer tercio del siglo XX, ha informado el Gobierno.

El Ministerio de Cultura, por medio de la Subdirección General de Archivos Estatales, ha impulsado a lo largo de 2026 un amplio programa de actividades para conmemorar el centenario del Lyceum Club Femenino, la institución fundada en Madrid en 1926 que se convirtió en el principal espacio de encuentro, formación y promoción de las mujeres intelectuales y profesionales de la España de principios del siglo XX.

Esta conmemoración reivindica el legado cultural, social, profesional y político de las cerca de 500 mujeres que integraron la entidad hasta su desaparición como consecuencia de la Guerra Civil. Esta programación está comisariada por la investigadora Tània Balló y cuenta con la asesoría científica de Carmen de la Guardia. A través de este proyecto conmemorativo, el Ministerio de Cultura impulsa una red de colaboración con otras instituciones públicas, así como con agentes y asociaciones culturales, sociales y educativas de todo el país.

En este contexto, la Consejería de Cultura, a través del Archivo, se ha sumado a la celebración del centenario acogiendo la exposición itinerante diseñada por el Ministerio de Cultura y desarrollando paralelamente un proyecto de investigación destinado a recuperar la memoria de las socias del Lyceum vinculadas a Cantabria.

El proyecto ha contado con la colaboración de numerosas instituciones públicas y privadas, entre ellas el Parlamento de Cantabria, la Universidad de Cantabria, la Filmoteca Nacional, la Real Academia Española, la Biblioteca Central de Cantabria, el Museo Marítimo del Cantábrico, el Archivo Municipal de Torrelavega, los registros civiles de Santander y Santoña, el Archivo Diocesano de Santander, archivos parroquiales, pero especialmente con algunas de las familias de antiguas socias, como la familia Pombo Ortiz y la familia Pardo de Santayana, que han cedido documentación y fotografías inéditas para su exhibición.

RECUPERAR LA MEMORIA DE MUJERES PIONERAS

Más allá de presentar la historia del Lyceum Club Femenino, la exposición quiere poner el foco en aquellas mujeres relacionadas con Cantabria que formaron parte de esta excepcional red femenina de cultura, solidaridad y compromiso social.

Las investigaciones desarrolladas desde el Archivo Histórico Provincial han permitido documentar la trayectoria de doce socias vinculadas con Cantabria, procedentes de ámbitos tan diversos como la literatura, el teatro, la música, la pintura, la ciencia o la edición.

Se trata de las cántabras Concha Espina, escritora, periodista y una de las grandes figuras de la literatura española del siglo XX; Pura de Ucelay, promotora cultural, escenógrafa, directora teatral y pionera de la renovación escénica española; María Flora Villasante, intérprete y profesora de piano; Esperanza Villa, perteneciente a una destacada familia de impresores cántabros; Emilia Vivero, socia del Lyceum Club Femenino y Lola de la Vega, pintora.

También, de fuera de Cantabria, Consuelo Echevarría, pintora, socia del Lyceum Club Femenino y miembre de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas; Josefa Sanz, naturalista, bióloga marina y pionera de la investigación científica española, y Doris Niles, bailarina, coreógrafa y profesora de danza estadounidense que actuó en el Teatro Pereda y el Hotel Real de Santander.

Igualmente, Concha Méndez, escritora, impresora y editora española, miembro de la Generación del 27, que pasaba los veranos en Cillórigo de Liébana; Ascensión Otaola, socia fundadora del Lyceum Club Femenino que Pasaba sus vacaciones en el Balneario de Puente Viesg, y Carmen Arenas. socia del Lyceum Club Femenino y cuñada de María Villasante Martinez.

UNA HISTORIA QUE SIGUE VIVA CIEN AÑOS DESPUÉS

El Lyceum Club Femenino fue mucho más que una asociación cultural. Presidido por María de Maeztu, reunió a escritoras, científicas, artistas, pedagogas, abogadas y profesionales que impulsaron proyectos de enorme trascendencia para la modernización de España.

Desde sus salones se promovieron iniciativas educativas, culturales y sociales que contribuyeron decisivamente al avance de los derechos de las mujeres.

La exposición pretende acercar al público la historia de estas mujeres y destacar la aportación de Cantabria a aquel movimiento pionero, recuperando biografías que durante décadas permanecieron dispersas u olvidadas.