Arias acusa a Casares de mentir y de anteponer sus intereses políticos al derecho de los santanderinos

Acampados en La Porticada. - ACAMPADA POR LA VIVIENDA DE LA PLAZA PORTICADA

SANTANDER, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Dinamización Social del Ayuntamiento de Santander, Fran Arias (PP), ha acusado este jueves al delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), de mentir en sus declaraciones sobre la acampada de la Plaza Porticada y de anteponer sus intereses políticos "al derecho de los santanderinos de disfrutar de un espacio público que pertenece a todos los ciudadanos".

En un comunicado, el edil ha respondido así a las manifestaciones realizadas ayer por Casares, en las que subrayó que hará "prevalecer" el derecho de las personas que acampan en la plaza Porticada por una vivienda digna sobre la petición del Ayuntamiento de Santander de "despejar" la zona donde tradicionalmente se ubica el pasadizo de Halloween.

Arias ha reprochado al delegado que pretenda convertir una cuestión de convivencia y utilización del espacio público en un enfrentamiento político, recurriendo a acusaciones contra la alcaldesa, Gema Igual (PP), "que nada tienen que ver con el problema planteado".

En este sentido, ha rechazado que se trate de elegir entre el derecho de manifestación y la celebración de un espectáculo, como ha afirmado el delegado, y ha insistido en que lo que se reclama es que se garantice la compatibilidad entre el ejercicio de los derechos de quienes se manifiestan y los de los ciudadanos.

"El derecho de manifestación está plenamente reconocido y garantizado, pero no puede utilizarse como argumento para impedir que miles de santanderinos puedan disfrutar de actividades organizadas para toda la ciudad", ha señalado.

Así, ha recordado que el año pasado un total de 5.400 personas visitaron el pasaje de Halloween durante los tres días de celebración.

Además, ha explicado que "no es cierto", como sostiene Casares, que el pasaje pueda trasladarse sin más a cualquier otro punto de la plaza o de la ciudad, puesto que se trata de una instalación artesanal, diseñada específicamente para el espacio que ocupa tradicionalmente en la Plaza Porticada, y cuya preparación requiere varios meses de trabajo.

Y es que, ha detallado que el montaje está adaptado a las características y dimensiones concretas de ese emplazamiento, por lo que trasladarlo obligaría a modificar el proyecto y buscar una solución provisional que desvirtuaría esta actividad.

Además, según el edil, tampoco resulta viable su traslado a otra zona de la propia plaza, dado que la única alternativa posible se situaría junto a la fachada de la Delegación del Gobierno, donde existen restricciones para la instalación de estructuras.

En esta misma línea, Arias ha asegurado que ya recibió indicaciones para retirar la pista de hielo de ese entorno.

Por ello, ha considerado que las afirmaciones de Casares sobre la facilidad de buscar otro emplazamiento "evidencian su desconocimiento de las características de la instalación y del trabajo desarrollado durante meses por la Concejalía de Dinamización Social y la empresa encargada de su elaboración".

El Ayuntamiento también ha desmentido que no respondiera a la comunicación de la Delegación del Gobierno sobre la acampada, tal y como aseguró ayer Casares.

En concreto, ha subrayado que el 5 de octubre su Concejalía comunicó por escrito a Delegación del Gobierno que estaba previsto instalar el pasaje de Halloween en la plaza Porticada, como se viene haciendo desde hace años.

Posteriormente, el 7 de octubre, Delegación remitió al Ayuntamiento la comunicación de una concentración de 24 horas diarias durante 24 días y, el 9 de octubre, la Policía Local trasladó a ese organismo la inconveniencia de permitir la ocupación del espacio destinado al montaje, cuyo inicio está previsto para mañana viernes 16.

En esa conversación, desde la propia Delegación del Gobierno se indicó que ya disponían de la comunicación municipal del día 5, por lo que no era necesario remitir nuevamente la documentación.

Por tanto, Arias considera "especialmente grave" que Casares afirme públicamente que el Consistorio no manifestó objeción alguna y que su silencio permitió dar por aceptada la acampada, cuando su departamento conocía con anterioridad las necesidades de ocupación de la plaza y había recibido las observaciones municipales.

"El delegado del Gobierno no puede ampararse en una interpretación formalista de los plazos para ignorar unas comunicaciones de las que tenía pleno conocimiento y después acusar al Ayuntamiento de no haber contestado. Esa forma de actuar supone una deslealtad institucional hacia Santander y sus vecinos", ha manifestado.

El concejal ha lamentado, además, que Casares esté realizando "una utilización interesada de la normativa sobre el derecho de reunión para justificar una ocupación continuada de la plaza Porticada, sin atender a los problemas que esta situación está generando en su entorno".

A este respecto, ha señalado que se han recibido quejas relacionadas con la suciedad en la zona, entre ellas de la dirección de la Delegación de Hacienda, así como advertencias de los guías del Anillo Cultural sobre las dificultades de acceso a la Muralla de Santander, cuya entrada queda obstaculizada en determinadas ocasiones por la acampada.

Asimismo, ha advertido de que la ocupación prolongada de este espacio afecta a la actividad habitual de la plaza y a los intereses de comerciantes, residentes y trabajadores, cuestiones que también deberían ser tenidas en cuenta por quien tiene la responsabilidad de representar al Gobierno de España en Cantabria.

"Exigir que se cumpla la normativa no es hostigar a nadie, como tampoco es atacar la democracia reclamar que una plaza pública pueda ser utilizada por todos. Lo verdaderamente preocupante es que el delegado del Gobierno confunda deliberadamente ambas cuestiones para atacar a la alcaldesa", ha subrayado.

Arias ha considerado especialmente desafortunado que Casares acuse a la alcaldesa de no respetar la democracia cuando es precisamente Igual quien está defendiendo el interés general y la posibilidad de que todos los ciudadanos disfruten de los espacios y actividades municipales en condiciones de igualdad.

En este sentido, ha lamentado que el delegado vuelva a comportarse como secretario general del PSOE de Cantabria en lugar de ejercer su responsabilidad institucional, utilizando una cuestión que debería resolverse mediante la colaboración entre administraciones para alimentar una confrontación partidista.

"Su obligación es defender los derechos de todos los ciudadanos y buscar soluciones, no utilizar la Delegación del Gobierno como una extensión de la estrategia política del PSOE y de Pedro Sánchez", ha añadido.

Por ello, Arias ha planteado a la Delegación del Gobierno que facilite la utilización de la zona sureste de la Plaza Porticada, donde está previsto instalar el pasaje, y que proponga a los participantes en la acampada trasladarse a la zona oeste de la plaza, junto a la sede de la propia Delegación, de manera que ambas actividades puedan desarrollarse simultáneamente.

"No estamos pidiendo que se impida a nadie manifestarse, lo que solicitamos al delegado del Gobierno es que facilite una solución de convivencia, trasladando la acampada a la zona oeste de la plaza para que podamos desarrollar en la zona sureste una actividad organizada desde hace meses y de la que el año pasado disfrutaron 5.400 personas", ha concluido.