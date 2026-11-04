Asaja condena la violencia pero dice que "muchos ganaderos pueden considerar una provocación" que Casares vaya a ferias

Asaja Cantabria - ASAJA CANTABRIA

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Cantabria ha condenado "cualquier tipo de violencia dirigida hacia cualquier persona, sea o no una autoridad", pero ha apuntado que "muchos ganaderos pueden considerar una provocación" que el delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), vaya a ferias ganaderas cuando apoyó que el lobo saliera del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

Así se ha pronunciado la asociación en un comunicado a raíz de la denuncia que el lunes formalizó Casares ante la Guardia Civil por una presunta agresión física y verbal del concejal del PP de Ruesga, David Setién, durante la Feria ganadera de Arredondo a la que acudió el domingo. Un hecho por el cual este miércoles el edil, que ha negado los hechos, ha declarado ante la Guardia Civil en calidad de detenido y ha sido puesto en libertad tras las diligencias.

En este sentido, Asaja ha pedido conocer los resultados de la investigación de la Guardia Civil "porque las versiones de ambos protagonistas no coinciden".

Al respecto, la asociación ha reclamado "respeto a la presunción de inocencia" del concejal, "uno de los ganaderos cántabros que lleva años, al igual que otros muchos compañeros, sufriendo los insoportables ataques del lobo a su ganadería y los daños, tanto económicos como psicológicos, que ocasiona una especie a la que es necesario controlar".

En este sentido, ha recordado que el delegado del Gobierno en Cantabria y presidente del PSOE regional ha sido diputado en el Congreso "y fue uno de los que apoyó, con su voto, que el lobo no saliera del LESPRE, en contra de lo que le pedíamos los ganaderos de Cantabria y en contra de una resolución del Parlamento de Cantabria, para que el lobo saliera del listado que lo súper protegía", ha señalado.

"En los últimos días estamos viendo cómo el actual delegado del Gobierno y candidato del PSOE a la Presidencia de Cantabria va por las ferias afirmando lo mucho que le importa el sector primario, algo que muchos ganaderos pueden considerar un provocación", ha observado Asaja en su comunicado, en el que ha incidido en que "ya advirtió de las consecuencias que esa decisión podía acarrear, por el hartazgo que nos provocan los constantes daños".

El colectivo ha sostenido que "el apoyo no se demuestra yendo a las ferias mientras en Madrid levantas la mano para el evitar que el lobo, que tanto daño ha hecho y sigue haciendo, salga del LESPRE y se pueda controlar su población".

Finalmente, Asaja Cantabria ha solicitado "que no se utilice la ganadería para hacer política, y menos a las puertas de unas elecciones".