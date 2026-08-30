La Asociación Guerras Cántabras entregará hoy su 'Tessera Hospitalis' al Racing

Recreación del cara a cara entre César Augusto y Corocotta - ASOCIACIÓN GUERRAS CÁNTABRAS

LOS CORRALES DE BUELNA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Guerras Cántabras de Los Corrales de Buelna centrarán este domingo, 30 de agosto, el protagonismo de su tercera jornada en el Real Racing Club y en los más jóvenes integrantes de un colectivo con 1.300 miembros.

Y es que al primero se le hará entrega, a las 18.00 horas, del premio 'Tessera Hospitalis' que otorga anualmente la Asociación Guerras Cántabras, un reconocimiento que recogerá en el anfiteatro como Cántabro del Año Gonzalo Colsa, y Sebastián Ceria como Romano del Año.

Con este galardón se pone en valor "la cooperación, el entendimiento y la suma de esfuerzos entre personas procedentes de distintos lugares, capaces de trabajar unidas por un objetivo común", como en este caso es el regreso del club verdiblanco a la Primera División.

Por otro lado, la fiesta apostará por los más jóvenes en su primer domingo, con una programación que da prioridad a los festeros nacidos en los últimos años.

Así, tras la entrega de la 'Tessera Hospitalis' representarán, en el mismo escenario, la reunión del Senado Romano y el Consejo de Tribus.

Antes, a las 12.00 horas, habrá mención especial para los nuevos componentes de la Asociación Guerras Cántabras con la entrega de las medallas a una veintena de nuevos socios en el Templo de Jano.

Ya a las 20.00 horas, los adultos darán continuidad al relato histórico teatralizado. Con todas las legiones reunidas en el anfiteatro, el emperador arengará a sus tropas para alcanzar la victoria definitiva antes de su marcha a Tarraco, cediendo el mando de sus legiones a su legado, Cayo Antistio Vetus. Su decisión estará refrendada por la Diosa Minerva, que en sueños marcará la estrategia de Augusto.

Tras su marcha, en el mismo anfiteatro, los cántabros regresan a Cantabria para comenzar una nueva rebelión, preparando lo que será la segunda guerra contra el Imperio, que se escenificará el próximo fin de semana, ha indicado la organización en un comunicado.

Entre tanto, se podrá disfrutar de la Boda Cántabra y la Entrega del Fuego del Hogar protagonizada por mujeres de las tribus.

En cuanto a la jornada de este sábado, la asociación ha destacado que ha habido un nuevo lleno "absoluto" en las gradas del anfiteatro --con capacidad para 1.600 personas-- y el campamento, en un día en el que se ha vivido el cara a cara entre Corocotta y César Augusto y la primera gran batalla.