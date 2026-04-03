Astillero acogerá el 11 de abril el Asti Rock Fest, con 12 horas de música en directo de bandas locales

Presentación del Asti Rock Fest. - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fondona de Astillero acogerá el 11 de abril la segunda edición del Asti Rock Fest, una jornada de 12 horas de música en directo con bandas del panorama local y regional.

Se trata de una propuesta musical que, tras el éxito de su estreno el pasado año, regresa con un formato "renovado" y la vocación de consolidarse como "una referencia" dentro de la programación cultural del municipio, impulsando el talento local y dinamizando la vida cultural y social de Astillero, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El festival se celebrará de 12.00 a 00.00 horas de forma ininterrumpida, con una programación pensada para todos los públicos, combinando diferentes estilos.

La jornada arrancará con la tradicional sesión vermú, protagonizada por Vento Tempo y Korpus Krispy, que darán el pistoletazo de salida al evento.

A lo largo de la tarde y por la noche pasarán por el escenario Ana Chao Band, UCP, Los Niños, Arde el Norte, Faltos de Riego y A Buenas Horas.

Tras la "excelente" acogida de la primera edición, el Asti Rock Fest evoluciona en 2026 con una nueva ubicación y una propuesta "reforzada", manteniendo su esencia: ofrecer un espacio de encuentro en torno a la música y apoyar a las bandas.

La concejala de Cultura y Festejos, Ana Cañas Dirube, ha destacado que desde el Consistorio apuestan por un festival que pone en valor el talento de las bandas locales y convierte Astillero en un punto de encuentro para disfrutar de la música en directo, así como fomentar la convivencia, la participación y la dinamización social del municipio.

El Ayuntamiento ha animado a todos los vecinos y visitantes a sumarse a esta cita y a disfrutar de una jornada que convertirá Astillero en "un gran escenario al aire libre".