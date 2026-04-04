Astillero acogerá el I Encuentro Nacional de Clubes de Lectura el 18 de abril - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

SANTANDER 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero acogerá el próximo 18 de abril el I Encuentro Nacional de Clubes de Lectura, una cita cultural inédita que reunirá a lectores y colectivos de toda España.

En una nota de prensa, ha presentado el programa del encuentro, impulsado junto al Club de Lectura 'Puente de los Ingleses', forma parte de la apuesta del Consistorio por la cultura y el fomento del hábito lector.

La jornada ha sido diseñada como una experiencia completa en torno a la lectura, combinando espacios de encuentro, intercambio de ideas y propuestas culturales.

A las 10.00, los participantes serán recibidos con un café de bienvenida, previo a una mañana centrada en el conocimiento compartido y la participación activa.

Los clubes asistentes tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos, compartir experiencias y crear nuevas conexiones, en un ambiente cercano.

Uno de los atractivos será la presencia de la escritora Conchi Revuelta, que protagonizará un encuentro con los asistentes en el que se abordará su obra y proceso creativo, en un espacio único de diálogo directo entre autora y lectores.

El programa se completa con un turno abierto de preguntas, un vino español y, ya por la tarde, una propuesta para descubrir Astillero desde una perspectiva cultural, a través de una visita guiada o una ruta literaria por el municipio.

"Este encuentro supone una oportunidad magnífica para situar a Astillero en el mapa cultural nacional, reuniendo en nuestro municipio a personas de distintos puntos de España con una pasión común: la lectura. Queremos que esta jornada sea un espacio de convivencia, de intercambio de experiencias y de celebración de la cultura", ha destacado la concejala de Cultura y Festejos, Ana Cañas.

La cita forma parte de la programación del Mes de la Lectura del Ayuntamiento de Astillero, un calendario de actividades que en abril llenará el municipio de propuestas.

Desde el Ayuntamiento han subrayado que este encuentro nace con vocación de continuidad, con el objetivo de consolidarse como una cita anual imprescindible para los clubes de lectura y para los que entienden la cultura como un espacio de encuentro.

El Consistorio ha animado a vecinos y visitantes a sumarse a la jornada, "pensada para disfrutar, compartir y celebrar el poder de los libros en un entorno cercano y acogedor".