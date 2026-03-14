Astillero arranca sus fiestas de San José con un multitudinario pregón - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Astillero ha dado esta noche inicio a las Fiestas de San José 2026 con el tradicional pregón, que marca el comienzo de varios días de celebración en la localidad. Miles de personas se acercaron al centro del municipio para participar en el arranque de una de las citas más esperadas del año.

Durante el acto, el alcalde, Javier Fernández Soberón, ha recordado que estas celebraciones fueron declaradas el pasado año Fiesta de Interés Turístico Regional. "Se ha hecho justicia con nuestras fiestas de San José, que cada año son capaces de movilizar a miles de personas y de demostrar el orgullo que sentimos por nuestro pueblo", ha destacado el regidor.

Uno de los momentos más emotivos ha sido el reconocimiento al Grupo Scout San José, elegido pregonero de las fiestas con motivo de su 50 aniversario.

Así, el alcalde ha puesto en valor su trayectoria y su compromiso con el municipio. "Siempre hemos defendido que los pregoneros tienen que ser gente del pueblo, gente que sienta Astillero dentro del corazón. El Grupo Scout San José representa perfectamente esos valores de compromiso, entrega y orgullo por nuestro municipio".

Además, el pregón se ha desarrollado en un entorno preparado para facilitar el seguimiento del acto por parte de todos los asistentes, con interpretación en lengua de signos y un espacio habilitado para personas con movilidad reducida.

TODAS LAS GENERACIONES

El inicio de las fiestas ha contado también con uno de los momentos más especiales de la jornada: el pregón infantil, que ha reunido a cientos de alumnos de los centros educativos del municipio en el Pabellón de La Cantábrica. En esta edición, los encargados de dar voz al pregón han sido los estudiantes del Colegio Puente.

Por otro lado, los mayores del municipio también se han sumado al inicio de las celebraciones, participando en las actividades organizadas en residencias y centros de día.

Y con el pregón, Astillero se prepara para vivir varios días de intensa actividad festiva con conciertos, actividades infantiles, eventos deportivos y actos tradicionales que llenarán de ambiente las calles del municipio.

Entre los principales reclamos destacan actuaciones musicales como el concierto de Maldita Nerea y la actuación de la Orquesta París de Noia, además de tributos musicales y espectáculos que completan una programación pensada para todos los públicos, ha recordado el Consistorio en nota de prensa.