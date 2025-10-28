Astillero celebrará en noviembre un fin de semana dedicado a los gatos

ASTILLERO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Astillero celebrará FindeGat 2025 del 7 al 9 de noviembre, un fin de semana con formación sobre el método CER y cuidados felinos en casa, actividades familiares, punto de recogida solidaria y sorteos abiertos a todo el público.

Entre las propuestas destaca el concurso fotográfico 'El michi más guapo de Astillero y Guarnizo', que admite hasta dos fotografías por participante y recibe envíos hasta el 5 de noviembre en losgatosdeastillero@gmail.com, indicando el nombre del propietario y del gato.

También se celebra el concurso infantil de dibujo 'Mi michi, mi amigo', dirigido a niños de 4 a 11 años, con trabajos en formato A4 y técnica libre, que podrán entregarse hasta el 5 de noviembre en el Almacén de las Artes.

La entrega de premios de ambos certámenes se llevará a cabo el domingo 9 a las 12.00 horas, seguida de sorteos entre los asistentes.

Según ha explicado este martes el Ayuntamiento, estas actividades buscan fomentar la creatividad y el vínculo afectivo con los animales, además de reforzar la conciencia sobre la convivencia responsable y el respeto hacia los gatos.

"Astillero avanza en bienestar animal y convivencia responsable. FindeGat es un espacio para aprender, participar y sumar en positivo", ha señalado el concejal de Bienestar Animal, Óscar Osorio, quien ha destacado que el Consistorio trabaja para facilitar recursos y acompañar a las familias.