Astillero dotará a la Policía Local de dos TASER 10 y cámaras corporales

Policía de Astillero con una TASER - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero continúa reforzando la modernización y mejora de los medios materiales de la Policía Local con la próxima incorporación de dos nuevos dispositivos TASER 10, uno de los modelos más avanzados y modernos existentes actualmente en el ámbito policial, y de cámaras corporales.

El municipio cuenta ya con dispositivos TASER que se encuentran plenamente operativos, con resultados "muy positivos", así como con cámaras corporales alojadas en los chalecos policiales para la grabación de las intervenciones, convirtiendo a Astillero en uno de los pocos ayuntamientos de Cantabria que dispone de este tipo de sistemas tecnológicos asociados a actuaciones policiales, ha destacado este viernes el Consistorio.

Aunque cada vez más cuerpos policiales cuentan con dispositivos TASER, son todavía muy pocos los municipios que complementan su utilización con sistemas de grabación mediante cámaras corporales, una herramienta que aporta mayores garantías, transparencia y seguridad tanto para los agentes como para los ciudadanos.

La utilización de cámaras corporales durante las actuaciones policiales permite registrar las intervenciones, reforzando la seguridad jurídica, mejorando el control de las actuaciones y ofreciendo una mayor protección tanto para los efectivos policiales como para las personas implicadas.

La "buena experiencia" y el "funcionamiento eficaz" de los dispositivos actuales ha llevado al Ayuntamiento a continuar ampliando estos medios con la incorporación de dos nuevos TASER 10, un modelo de última generación que supone un importante salto tecnológico respecto a generaciones anteriores.

Entre sus principales novedades, el TASER 10 dispone de una mayor capacidad operativa, un sistema mejorado de precisión y un aumento considerable en la distancia y eficacia de actuación. Además, incorpora diez cartuchos independientes, lo que permite realizar múltiples disparos sin necesidad de recarga inmediata y dota a los agentes de una mayor capacidad de respuesta ante situaciones complejas o de alto riesgo.

Los nuevos dispositivos se integrarán además dentro del sistema de cámaras corporales ya implantado en la Policía Local de Astillero, manteniendo así la línea de trabajo basada en la transparencia, la seguridad y las máximas garantías durante las actuaciones policiales.

Además, desde el Ayuntamiento se destaca que la incorporación de este tipo de herramientas no solo requiere contar con los mejores medios materiales, sino también con una formación continua y protocolos de actuación claros que garanticen una utilización segura, eficaz y proporcionada.

En esta línea, la Policía Local cuenta ya dentro de su propia plantilla con un agente formador especializado en dispositivos TASER, que además realizará próximamente el curso específico del nuevo modelo TASER 10 para poder formar posteriormente al resto de integrantes del cuerpo en su utilización, manejo y protocolos de actuación.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Vicente Palazuelos, ha destacado que "seguimos apostando por una Policía Local moderna, preparada y equipada con herramientas tecnológicas de última generación que permitan ofrecer el mejor servicio posible a los vecinos".

Además, ha insistido en que "los dispositivos TASER y las cámaras corporales están funcionando muy bien y han demostrado ser herramientas muy útiles tanto para mejorar la seguridad de los agentes como para aportar más garantías y transparencia en las intervenciones".

"Muchos municipios cuentan ya con dispositivos TASER, pero muy pocos complementan estos medios con sistemas de cámaras corporales como los que tiene actualmente Astillero. Queremos seguir avanzando en esa línea de modernización, formación y mejora continua de los medios policiales", ha añadido.

La utilización de este tipo de dispositivos está destinada exclusivamente a situaciones de riesgo o elevada peligrosidad, y permiten resolver intervenciones complejas minimizando riesgos y ofreciendo alternativas menos lesivas frente a otros medios coercitivos.