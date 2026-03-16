Astillero recupera una apisonadora construida a mediados del siglo XX en el municipio

Apisonadora de mediados del siglo XX construida en Talleres de Astillero - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

SANTANDER 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Astillero ha recuperado una apisonadora histórica construida a mediados del siglo XX en el municipio, que ya luce en la Avenida de Chiclana para poner en valor su pasado industrial.

En concreto, esta máquina se construyó en los Talleres de Astillero y ahora ha sido donada por la Asociación Cántabra de Amigos del Ferrocarril. Durante décadas, fue utilizada en trabajos de compactación y afirmado de terrenos en obras públicas, y formó parte de la maquinaria que contribuyó a la mejora y modernización de infraestructuras en una etapa clave del desarrollo industrial.

Y es que, con un peso aproximado de entre 12 y 15 toneladas, es un ejemplo representativo de la maquinaria utilizada en obras públicas durante el pasado siglo. Además, conserva su cabina original fabricada en los propios Talleres de Astillero, lo que añade un valor histórico adicional a esta pieza, ha destacado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Junto a la máquina, se ha colocado una placa que indica que esta apisonadora participó en la mejora y modernización de infraestructuras, "siendo ejemplo del impulso industrial y del esfuerzo de toda una generación".

La apisonadora ha sido donada por la Asociación Cántabra de Amigos del Ferrocarril, una entidad que desde hace años trabaja en la protección, recuperación y divulgación del patrimonio ferroviario e industrial de Cantabria.

Gracias su labor, numerosas piezas históricas vinculadas al desarrollo industrial de la región han podido conservarse y ponerse en valor, contribuyendo a mantener viva la memoria de este patrimonio.

El Ayuntamiento ha agradecido "la generosidad y el trabajo constante" de la asociación, cuyo esfuerzo por cuidar y velar por el patrimonio "permite seguir recuperando elementos históricos de gran valor cultural".