Atropellados dos niños de tres y seis años este fin de semana en Santander

Archivo - Ambulancias en Urgencias del Hospital Valdecilla. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos niños de tres y seis años han sido atropellados este fin de semana en Santander. El primero de ellos, una niña, resultó herida al ser atropellada por un vehículo en la calle Marqués de la Hermida a las 13.50 horas.

La menor fue auxiliada por la Policía Local y posteriormente una ambulancia la trasladó al Hospital de Valdecilla, donde fue asistida de las lesiones.

El segundo de los incidentes se ha producido el sábado, 7 de noviembre, en la calle Aníbal González Riancho, cuando un patinete eléctrico arrolló a un niño de seis años.

Fue auxiliado por la Policía de Santander y, después, atendido por una ambulancia del 061, que le trasladó al Hospital de Valdecilla para ser asistido de sus lesiones.